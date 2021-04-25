英國菲立普親王17日葬禮後，梅根21日首度露面，巨大、略尖的肚子引人側目。

英國菲立普親王葬禮結束後，哈利王子20日下午返回美國加州與妻小團聚，消息人士透露，老公回家，梅根欣喜若狂，才2歲的亞契看到爸爸也樂開懷，無法停止笑容。

美國娛樂八卦雜誌《我們週刊》（Us Weekly）報導，菲立普親王17日葬禮結束後，哈利王子已在20日下午返抵美國加州，陪伴身懷六甲的梅根與才23個月大的長子亞契（Archie）。

消息人士透露，儘管哈利返英期間兩人時不時就會連絡一下，哈利返回加州仍讓梅根欣喜若狂，長子亞契看到爸爸進門也「超級興奮」，回以最甜的反應：「無法停止的笑容」。

據《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，菲立普葬禮後，梅根21日首度露面，穿著牛仔褲一身輕便的她被拍到左手抱著亞契，右手勾著深色底太空為主題的便當袋，即便戴著黑口罩，仍掩不住梅根眼底的笑意，緊身、黑色的上衣也讓她巨大、略尖的肚子引人注目。

哈利返英參加祖父葬禮，梅根在醫生建議下沒有跟著遠行，消息人士指出，因為梅根之前曾經流產，醫療團隊非常嚴肅看待預防措施，不認為她值得冒著失去另一個孩子的風險，跟著回英國面對一切壓力。

消息人士也透露，哈利初回到英國隔離時就已經相當想念妻小，每天要和梅根、亞契視訊多次，擔心自己不在身懷六甲的妻子旁邊。

葬禮結束後，哈利根本等不及返回美國，現在哈利也相當高興終於和妻小團聚，兩人專注在迎接新生女兒誕生，報導引述消息人士指出，哈利對梅根「寵愛有加」，幫忙打理家務，知情人士透露，哈利本來就會幫忙另一伴，梅根懷孕後，他擔起照顧責任，為她煮飯，盡量讓她過得舒適。

亞契也知道自己即將當哥哥，非常期待能幫忙。

文章來源：Pregnant Meghan Markle Is ‘Over the Moon’ to Have Prince Harry Back Home in California After Prince Philip’s Funeral
文章來源：Pregnant Meghan Markle, Archie seen for first time since Harry’s US return

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(中時新聞網)

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