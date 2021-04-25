英國菲立普親王17日葬禮後，梅根21日首度露面，巨大、略尖的肚子引人側目。

英國菲立普親王葬禮結束後，哈利王子20日下午返回美國加州與妻小團聚，消息人士透露，老公回家，梅根欣喜若狂，才2歲的亞契看到爸爸也樂開懷，無法停止笑容。

美國娛樂八卦雜誌《我們週刊》（Us Weekly）報導，菲立普親王17日葬禮結束後，哈利王子已在20日下午返抵美國加州，陪伴身懷六甲的梅根與才23個月大的長子亞契（Archie）。

消息人士透露，儘管哈利返英期間兩人時不時就會連絡一下，哈利返回加州仍讓梅根欣喜若狂，長子亞契看到爸爸進門也「超級興奮」，回以最甜的反應：「無法停止的笑容」。

據《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，菲立普葬禮後，梅根21日首度露面，穿著牛仔褲一身輕便的她被拍到左手抱著亞契，右手勾著深色底太空為主題的便當袋，即便戴著黑口罩，仍掩不住梅根眼底的笑意，緊身、黑色的上衣也讓她巨大、略尖的肚子引人注目。

Pregnant Meghan Markle, Archie seen for first time since Harry's US return https://t.co/elKNwHjw5b pic.twitter.com/6pQ4D4poqY — Page Six (@PageSix) April 22, 2021

哈利返英參加祖父葬禮，梅根在醫生建議下沒有跟著遠行，消息人士指出，因為梅根之前曾經流產，醫療團隊非常嚴肅看待預防措施，不認為她值得冒著失去另一個孩子的風險，跟著回英國面對一切壓力。

消息人士也透露，哈利初回到英國隔離時就已經相當想念妻小，每天要和梅根、亞契視訊多次，擔心自己不在身懷六甲的妻子旁邊。

葬禮結束後，哈利根本等不及返回美國，現在哈利也相當高興終於和妻小團聚，兩人專注在迎接新生女兒誕生，報導引述消息人士指出，哈利對梅根「寵愛有加」，幫忙打理家務，知情人士透露，哈利本來就會幫忙另一伴，梅根懷孕後，他擔起照顧責任，為她煮飯，盡量讓她過得舒適。

亞契也知道自己即將當哥哥，非常期待能幫忙。

(中時新聞網)