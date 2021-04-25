25日必須在SBL本季最後一場例行賽，至少贏高雄九太23分的桃園璞園，儘管終場78比74贏球，且拿6連勝，卻因兩隊本季戰績同為26勝14敗，對戰戰績也以5勝5敗打平，經過比較勝負分後，九太取得正18優勢，確定搶下最後一張季後賽門票，季後賽首輪將跟台啤對決。

璞園雖在上半場一度領先到14分，可是九太馬上靠著JC戰象強攻，打完上半場，追到58比61，來到第3節，璞園又靠喬丹、李家慷、盧峻翔等人拉開領先到10分，JC戰象卻又來了，個人前3節就拿32分、11籃板，也讓雙方此節得分打平。

目標至少要贏23分的璞園，末節自然陷入必須擴大領先局面，卻反而被九太反超1分，幸好吳家駿接連投進兩顆三分球，盧峻翔也投入火力，璞園打出12比2反撲，取得73比64重新領先，時間卻僅剩3分14秒，璞園看來大勢已去。

JC戰象在最後2分54秒投進三分球，幾乎宣告九太季後賽門票到手，接下來JC戰象更上演快攻爆扣，憑藉他一人之力重新縮小落後到3分，但到讀秒階段，九太放棄追分，故意拖完進攻時間的做法，難免給人有點違反運動家精神感覺。

九太可以有驚無險搶下季後賽最後門票的最大功臣，還是他們的洋將JC戰象，他今天攻下全場最高43分，外加12籃板，吳宏興12分、11籃板；璞園以喬丹23分、17籃板表現最佳，盧峻翔16分、8籃板及5助攻，李家慷12分，林金榜10分。

(中時 )