大陸預期在7月前批准輝瑞／BioNTech疫苗，成為首款獲大陸官方批准的外國疫苗，消息傳出引起各界關注，網上熱列議論哪些人可以獲得這款疫苗，加上媒體網紅胡錫進曾在微博發文表示有人向地透露可以幫他「搞到」輝瑞疫苗，隨後雖然刪除該文，但卻更引起更多網民熱烈議論：到底什麼樣的有力人士可以「搞到」輝瑞疫苗？

據《環球時報》指出，大陸官方消息人士傳出，由美國輝瑞與德國BioNTech合作研發名為BNT162b2的mRNA疫苗，一直是全球最搶手的2款疫苗之一，大陸官方預計它可能在7月之前獲得批准在大陸使用，成為首款獲准在大陸使用的進口疫苗。該疫苗的大陸合作廠商是復星醫藥公司，疫苗名稱為「復必泰」，包括生產廠和冷鏈輸送演練在內的相關準備工作正在進行中。依先前簽署訂單，數量為1億劑，上海浦東新區規劃一家倉庫，配備了100多台冰庫用於存儲。

《華爾街日報》日前也引述知情人士表示，從衛生官員私下討論中獲知，大陸預計將在10周內批准疫苗在大陸使用。

《美國之音》報導說，大陸知名媒體網紅、《環球時報》總編輯胡錫進近日在微博發表有關進口mRNA疫苗的言論也引發了網友熱議。他在文章中透露，已接種中國國藥集團滅活疫苗，但有人向他表示能幫他「搞到輝瑞疫苗接種」，但為保險起最後還是選擇國藥疫苗。這篇微博文章隨後引起熱民熱議，胡錫進隨後刪除了該篇文章。

網友調侃說，胡錫進又能翻牆，又能「搞到」疫苗，可謂神通廣大。一位微博大V（知名博主）則說：「輝瑞疫苗尚未在大陸上市，這要麼是非法走私，要麼是販賣假藥，老胡最好給大家說清楚。」

另有網友說：「老胡心裡面還是更信任輝瑞，他這麼說是顯示自己『愛國』，這種小心思沒藏好，漏出來了。」

由美國輝瑞與德國BioNTech合作研發疫苗，預計在7月之前獲大陸批准使用。目前該款疫苗已在大陸復星醫藥製造，名為「復必泰」，已在香港及澳門使用，但先前一度傳出有包裝瑕疵。（圖／中新社）

有網民說：「老胡的話泄漏了幾個秘密，一是輝瑞確實已經來到我國；二是輝瑞供不應求，供應的對象級別相當高......三是『搞到』等中央明令禁止的腐敗行為還在盛行，當事人可以通過微博，堂而皇之地公之於眾。」

報導說，大陸目前共有5款新冠疫苗獲批使用，但是中國疫苗的防護效果及疫苗資訊透明度卻遭到少數外媒與網民質疑。

雖然如此，在全球都急缺疫苗的狀況下，大陸研製的疫苗已向數十個國家輸出，尤其是一些開發中國家，獲得的大陸疫苗數量仍不足，但卻他們目前防疫工作的主要希望。

(中時新聞網)