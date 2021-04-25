米可白擔任毛小孩志工，呼籲飼主要多關懷毛小孩。(陳俊吉攝)

米可白近年投入動物救援成為流浪動物守護天使，去年8月承認離婚與前夫謝銘杰離婚一年的她，25日出席寵物生醫產品活動說，與前夫最常聊的仍大多是狗狗，例如天氣變炎熱、蚊蟲變多就會討論狗狗們該打心絲蟲的針了。被問是否有復合可能，她說兩人關係就像家人、相處很好：「我都拜託他去找新對象，畢竟他也42、43歲了！鼓勵他要多認識外面的新朋友。他說就沒有啊，沒接觸外面的朋友」。至於她自己，「我身邊沒有什麼，就只有狗」。

米可白說自己目前真的沒有新對象，心思全在工作與照顧浪浪上面，她還自嘲之前週刊跟了她兩星期，結果拍到她生活中真的只有狗狗，「希望記者不要把時間再浪費時間在我身上，跟了兩星期，結果只拍到我為了狗狗在哭」。她主演的台視新戲殺青後，最近就多上一些表演課及烘焙，因為高中是念餐飲科，本來就喜歡做菜。鼓勵前夫多交新朋友的她，卻說自己「現在沒時間多認識新朋友，只想多充實自己」。

米可白出席寵物產品活動。（陳俊吉攝）

米可白出席寵物產品活動。（陳俊吉攝）

米可白出席寵物產品活動。（陳俊吉攝）

她說自己是受媽媽影響，覺得能力所及就要多幫助人和流浪動物，2015年開始幫助流浪貓狗送養，最近看到她花了近5萬救援、醫療又成功送養的「爆眼小黑」，到了新家後變得健康強壯又幸福，就讓她覺得花費的金錢和時間精力都值得。但她也坦言在救援浪浪的過程中，發現最欠缺的就是醫療支援與後續安置。

被問長期救援浪浪大概花了多少錢，她說自己沒認真算，不過上一個冬天，曾經一口氣捐800條毯子、200包飼料，共花將近20萬，每個冬天都會固定捐被子給狗園，每兩、三個月也至少捐飼料50包，笑說自己好像都「富養」外面的狗狗，對家裡的狗狗就還好。她說，在為流浪貓狗付出的同時，自己也得到不少福報，工作上好像更順遂，讓她更有能力去做這些。

此外，她也資助國內外兒童10年了，「我一個月養三個小孩，一個海地、一個緬甸，一個國內的孩子。因為自己不是很會讀書，認養小孩是希望能幫助他們有好的發展」。

(中時 )