知名訂房網又傳疑似個資外洩案，刑事局再次提醒民眾，詐騙集團會假冒客服人員來電以「訂單錯誤，設定成分期付款，將重複扣款」為由，要求民眾到ATM解除設定，刑事局提供相關被害案例，呼籲民眾小心，以免造成財物損失。

家住新北市的李姓女子，日前與家人前往台中旅遊，在國際網路訂房網站Booking.com預定商旅住宿，卻在訂單完成後，接獲自稱Booking.com客服人員來電，稱「訂單付款錯誤設定成為分期付款，將會重複扣款12次」，要求李姓女子前往ATM按照指示操作，才能解除多次付款設定。

被害人李女擔心信用卡遭到重複扣款，按照「客服人員」操作，卻中招將存款轉到了詐騙集團的人頭帳戶，總共轉帳逾新台幣10萬元，直到查詢帳戶餘額發現金額減少，才發現上當報警。讓家族旅遊的愉快心情全毀於一旦。

受疫情影響，國民旅遊市場熱門，許多民眾透過訂房網比價訂房比例也大增。辦案人員表示，「ATM解除分期付款設定」及「一次多定N間房」是詐騙集團慣用手法，常見話術為假冒客服人員以訂單金額錯誤或設定成分期付款等理由，要求被害人至ATM操作解除相關設定，實際上卻是把存款轉帳匯款到人頭帳戶，警方提醒民眾，接到相關電話可直接掛斷，以免誤入圈套造成財物損失。

165反詐騙諮詢專線公布110/4/12-110/4/18民眾通報高風險賣場(平臺)。（翻攝165全民防騙網）

(中時新聞網)