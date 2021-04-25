灌溉溝渠雜草叢生與堆積垃圾是雲林縣路容的最大殺手，縣府工務處代農田水利處清淤，讓路面看起來清爽。（雲林縣府工務處提供）

路樹修剪也是維持清爽路容的重要工作。（雲林縣府工務處提供）

雲林縣府去年重鋪路面長達55公里、清理水溝超過50公里，下月交通部將考核雲林縣政府轄管公路的養護。縣府工務處表示，雲林縣公路以往最大弱點是景觀維護，近2年來除燙平馬路，更清理非署權責的灌溉排水溝，路況煥然一新，未來中央分隔島全面種花草，民眾會更有感。

縣府工務處去年翻修重鋪的55公里長道路，以嚴重破損或超過保固年限的道路優先，遍布20鄉鎮市，投入約4.5億元，較大工程有145縣道、156縣道、雲1、雲2。

工務處長汪令堯表示，今年還將進行雲2第二期（麥寮鄉內）、164縣道水林到北港段的修復。

交通部下月6日將考評雲林縣的公路養護成果，縣府提出149甲、145、145乙、156、158線各20公里總計100公里接受考評，預料抽樣評比其中一條。

被列為考評對象的148甲線是古坑段；145縣道是虎尾到西螺段；145乙線是斗南外環道；156縣道是西螺往崙背段；158縣道是斗南到虎尾段，目前正加強整理路樹與清理水溝。

汪令堯說，雲林縣農田灌溉溝渠與排水溝很多是並行，灌排雜草叢生、垃圾遍布，清淤權責雖是農田水利會，但交通部進行考核時，在道路景觀項目很吃虧，雲林縣常只獲乙等。

他表示，縣長張麗善上任後很關注路平、路容，成立「路平志工聯盟」，工務處加強縣道旁的灌溉排水溝清淤，保持路面清爽，下月的考評他信心滿滿。

縣府兩年來逐一燙平路面，用路人都很肯定，今年下半年縣道的中央分隔島還將全面種植花草，汪令堯表示，預估明年農曆過年前，民眾會更有感。

(中時 )