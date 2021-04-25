有「精靈系女神」封號的黎晏孜，先是拍了「頭等艙的情人」，最近又即將接拍偶像劇「渣男三部曲」。黎晏孜熱愛藝術創作，不工作的時候，多半宅在家大量閱讀各種書籍，也喜歡畫畫和寫詩，更愛挑戰新的事物，在投入演出之前，每天行程滿檔，前陣子還花了四天時間跟獲得英國蛋糕大賽冠軍的糖霜老師李冠瑩學習製作糖霜餅乾和蛋糕，並獲得英國PME糖霜蛋糕證書。

黎晏孜獲得英國PME糖霜蛋糕證書（右）、英國蛋糕大賽冠軍李冠瑩（左） 。（戴志揚翻攝）

孟翔在黎晏孜生日時，送上一個有黎晏孜圖像的小熊蛋糕。（戴志揚提翻攝）

糖霜設計師李冠瑩，2016年遠赴英國參加世界蛋糕大賽勇奪金獎。在李冠瑩的指導之下，黎晏孜愛上這種富有高度創意和可塑性的糖霜蛋糕的製作。

黎晏孜親手製作的小熊糖霜餅乾。（戴志揚翻攝）

糖霜蛋糕源自於英國的藝術蛋糕，是近年很熱門的一種蛋糕裝飾手法，能夠塑造出各式各樣的造型，常被運用於婚禮、紀念日、生日等等慶祝場合。糖霜餅乾最近在台灣更是廣受歡迎，因為可以客製化自己喜歡的主題或是卡通人物，且體積比蛋糕小得多，不管是訂做還是運送都更方便，拍照、送禮也非常吸睛。

黎晏孜喜歡藝術，孟翔苦追至今難以達陣。(戴志揚翻攝)

黎晏孜表示，雖然每天要花八到九個小時學習製作糖霜蛋糕，但因為自己熱衷創作，一點都不覺得辛苦，過程需要大量的專注力和技巧，覺得既療癒又具有挑戰性，收獲非常豐富。

黎晏孜說，糖霜餅乾看起來雖然比較簡單，但其實在製作上也很費時耗工，連環境的溼度都會影響糖霜的濃稠度，要勾勒出想要的圖案更是考驗技術。

平常喜愛畫畫和藝術創作的黎晏孜說，做糖霜餅乾就像手上拿著一支香甜的畫筆，在餅乾上開心的創作，完成之後，看到可愛的作品總是讓人很療癒，完全抒解了拍戲帶來的壓力。

「渣男三部曲」的劇本正在趕工的階段，黎晏孜挑大樑演出，之前跟她傳出緋聞的孟翔飾演其中一個渣男的角色。

孟翔雖然不會做蛋糕，但很貼心的在黎晏孜生日的時候，送上一個有黎晏孜圖像的小熊蛋糕，果然「甜到心裡去」。但到底追到黎晏孜了嗎？孟翔低調的說，晏孜很難追啦，「我還在努力中」。

(中時新聞網)