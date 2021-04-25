手相學中，中指所代表的是「自我」，觀察中指的一些特徵，就能夠看出一個人的性格特點以及運勢走向。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，從中指的指節、長短、指尖都能看出此人的性格和命運，了解後便可針對缺點進行改善，對於未來會有一定的幫助。

▍1.中指的指節

從手相觀點來看，中指掌管人的心理與思想，中指靠近指甲的第一節較長者，有逃避現實生活的傾向，且心靈脆弱；第一節較短則代表思想健康，性格比較開朗，做事有魄力，此生有成就。

中指第二節較長者，性情比較穩定，主觀性強，不易受他人影響，喜歡自然舒適的生活；第二節較短，性格就很善變，喜歡追求繁華的生活，屬於享受型人格。

中指第三節較長者，做事不切實際，並且慾望大；第三節較短，對物質沒什麼慾望，容易滿足，為人比較保守，沒有什麼追求的目標。

▍2.中指的長短

一般人中指長度大約是手掌的70%～80%，超過則為長，不及則為短。中指過長者，大多充滿自信，遇事會比較理性，但卻顯得比較自私，雖然實力堅強，但如果涉及到自己的利益就會有些衝動，甚至失去理性。

中指過短者，做事缺乏耐心，而且很容易衝動，他們在生活中經常會因為一時衝動而做出一些讓自己後悔的事情。同時缺乏自信，有著很強的從眾心理，以至於很容易讓自己迷失。

中指長短適中者，心思縝密，做事小心謹慎，不容易出錯，性格樂觀進取，思想端正，並且有一顆包容的心，通常用有好人緣。

▍3.中指末端的形狀

中指末端為尖形的人喜歡以直覺去判斷事物，不喜歡思考，做事多輕率魯莽。

中指末端為四角形的人理性穩重，講究原則，但是缺乏變通趨向古板，不過為人忠誠，講信義，是做朋友的首選。

中指尖端為橢圓形的人充滿智慧，精明伶俐，工於心計，城府深，不會輕易讓別人了解自己，喜怒不形於色。

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(中時新聞網)