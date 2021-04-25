1名台籍女子前年與加拿大軟體業者GLEN「ㄈㄈ尺」交往，但GLEN卻在雙方分手後將2人性愛影片上傳全球最大成人網站「Pornhub」，5個月吸引逾28萬人次觀看，事後去年影片又被上傳，仍有1.7萬人次點閱，女方身心受創，憤而提告，台北地院依違反《個資法》判GLEN徒刑5月，另須賠償女方100萬元。

檢方調查，GLEN在加拿大經營開發學習軟體公司，來台開設辦公室，前年1月與台籍女子交往，2人曾在高雄某旅館嘿咻，並拍下性愛影片。2人交往1個月後分手，GLEN卻將2人性愛影片，以標題「Tinder Date with Asian Office Worker in Taiwan」(與台灣上班族的約會)上傳至全球最大成人網站「Pornhub」。

前年7月，台女經友人告知她的性愛影片被上傳至「Pornhub」，要求GLEN下架影片，並提起告訴，北檢依《個資法》、《刑法》加重誹謗、散布猥褻影像罪起訴GLEN，北院判GLEN徒刑5月，得易科罰金15萬元。

但台女發現，去年4月性愛片再被上傳網站，提告民事求償250萬元。北院審理時，GLEN承認上傳影片至成人網站僅1次，去年4月上傳影片的人不是他。

法官認為，GLEN與前女友分手後，竟將對方性愛影片上傳至全球知名成人影音網站「Pornhub」長達5個月，觀看人數達28萬人次，侵害女方人格及隱私權甚鉅。由於影片去年4月又上傳至「Pornhub」，並有1萬7126人次觀看，可見網路無遠弗屆，一旦影片上傳至網路，即無法盡數刪除，且日後可能再遭人散布，造成女方無法磨滅之心理創傷，判GLEN賠償100萬元精神慰撫金。可上訴。

(中時 )