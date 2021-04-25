縱然面對逆境，若處變不驚且應變得宜，就能迎來新商機，一代新人換舊人，然而所謂新舊其實心態重於資歷，重點在於能否跟上演進腳步。除了Peloton大放異彩，帶動一票供應鏈吃香喝辣之外，台灣本土品牌喬山，憑藉營運組織結構基礎紮實，二○二○年營收年增十一．四％，超越Life Fitness等廠商，躍居傳統健身器材廠之冠。

延續創辦人羅崑泉對於健身器材產業「一生懸命」的執著，二代接班的總經理羅光廷，不僅對產業具有通盤透徹的眼光，也賦予喬山在數位健身時代的新定位。收購日本按摩椅市占第一品牌「Fujiiryoki」之後，未來產品將以商用、家用、按摩椅三方向發展，搭配垂直整合、通路與行銷管理到位，擬定營收挑戰三○○○億元的宏觀目標。

奪全球傳統健身器材龍頭

時間回到疫情爆發初期，喬山營運一度受到衝擊，然而全年營運最終仍是成長，羅光廷表示，其實喬山是從家用市場發跡，擁有「VISION」與「HORIZON」兩自有品牌，依價格與級別進軍專賣店及量販店，並於全球三四個國家自設子公司，且於一九八○～九五年的製造轉型期間，養成深厚技術與研發能力，因此商用與家用產品得以迅速銜接。

除了產品轉換之外，銷售模式也隨市場需求迅速反應調整，二○一九年喬山透過電商銷售總金額為二○○○萬美元，然而二○二○年已迅速成長至九八○○萬美元，且持續透過各國子公司強化電商布局，新客戶也跟著陸續增加。廣布零售店同樣也獲取不錯的戰績，單是美國近百家零售店，去年營收成長逾倍至一．八二億美元。

隨著疫苗施打、疫情可望逐漸和緩，商用健身器材今年起可望逐漸恢復成長力道。羅光廷認為國際健身房市場在疫後，可依客戶群概分為三大類型，第一種是中型、中價位，然會員不如高端穩定，也無法如低端迅速擴張，營運將會相對困難；二是高端健身房，雖然會員相當穩定，但仍在觀察市場，對於拓點與換機需時審慎評估。

而第三種則是喬山最主要的客戶群，以平價、高性價比為號召，透過迅速併購且大幅拓點，因平價故客戶流失率不高，回籠速度也最快。目前包含美國前兩大Planet Fitness與LA Fitness、中國最大威爾斯、台灣最大World Gym、加拿大最大GoodLife Fitness、歐洲最大Basic-Fit、英國前兩大PureGym與The Gym、德國最大McFit、中南美最大健身房SmartFit等，都是喬山客戶。

強攻數位健身商機

除了搶占高性價比類型健身房的龐大商機之外，酒店與旅館占全球整體健身器材比重約六～八％，占喬山商用營收則近五％。喬山除了一八年打進全球最大集團Marriott與其收購的Starwood之外，也是IHG Holiday Inn、Four Seasons、歐洲最大Accor等全球知名酒店集團的供應商。（全文未完）

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先探投資週刊2140期

(中時新聞網)