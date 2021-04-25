大陸社科院金融研究所25日發表報告指出，展望2021年，大陸GDP增速預計達到8％左右，呈現出「前高後低」態勢。此外，通貨膨脹壓力整體較小，宏觀槓桿率將穩中有降，人民幣兌美元匯率可能在6.4至6.5元的中樞水準呈現雙向波動的格局。

證券時報報導，大陸社科院金融研究所發表旗艦報告「中國金融報告2020：新發展格局下的金融變革」，針對政策提出四項建議：

一、要保持政策定力。財政政策擴張力度較2020年有所下降，貨幣政策將堅持穩健中性的基調。在全球主要經濟體繼續強刺激的情況下，大陸宏觀調控應保持定力，避免宏觀槓桿率的過快攀升和金融風險的快速累積。

二、要把握好風險定價市場化與防範系統性風險的關係。取消政府隱性擔保，穩步推進風險定價的市場化。在此一前提下把握好改革的力度和節奏，審慎應對與化解可能產生的風險調整，避免爆發區域性與系統性金融風險。

三、要繼續深化改革擴大金融開放，既要推廣註冊制與下市制度，整合銀行間和交易所債券市場，加快人民幣匯率形成機制市場化改革。也要加快大陸金融市場對境外機構投資者的開放，放寬大陸投資者投資境外資本市場的限制。

四、要建立可持續的債務累積模式，穩步推進破產重組與債務重整，硬化國企與地方政府的預算約束，突出競爭中性，糾正金融體系的體制性偏好。

(工商 )