護國神山台積電法說會後，由於公司釋出第二季毛利率恐跌破五成，此消息一出引發市場賣壓，加上近期世芯ＫＹ事件衝擊高價ＩＣ設計股回檔修正，進而導引資金從電子股撤出，轉向水泥、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、橡膠、貨櫃航運與金融等類股，成為支撐台股站穩在萬七之上另一股力量。長期以來，傳產股本益比被壓縮，加上這波塑化、鋼鐵景氣回溫，就連大牛股中鋼也能漲停板。顯然，台股在資金充沛與企業獲利強勁背書之下，指數高點仍可期。畢竟台股可用之兵仍相當多，從基本面或是技術面去作選股，仍有許多漲幅落後大盤的類股。

福斯電動車熱賣 英利受惠

這波汽車股與汽車零組件股，受制於車用晶片缺貨之影響，相關個股股價明顯被壓抑，不過，隨著台積電法說會表示第三季車用晶片短缺問題將大幅改善，對於全球車市復甦力道具有正面助益。根據德國汽車工業協會（Verband der Automobilindustrie e. V.; VDA）發布今年第一季全球汽車銷量報告，從數據中可看出，大部分汽車市場皆已從疫情的影響中恢復，其中，中國更是比去年同期銷量增長七六％，成為本季中全球第一大的新車市場，達六四八萬輛規模；尤其，新能源汽車銷量更達五一．五萬輛，年增二．七九倍，預估今年中國新能源車銷量可望突破二○○萬輛。

尤其，福斯汽車近期動作頻頻，展開布局電動車市場；未來四年將在中國投資一五○億歐元於電動車事業，執行長預期福斯將在未來二～三年間趕上特斯拉。對於國內福斯相關供應鏈如功率導線架順德、ＩＧＢＴ散熱艾姆勒、ＰＣＢ敬鵬與高技、電池殼體的英利ＫＹ、扣件恒耀、充電樁台達電等可望受惠。

其中，英利除了量產Volvo電動車之電池殼體下蓋，兩個主要客戶一汽大眾和北京奔馳已陸續推國產化電動車車型；其中，一汽大眾ＭＥＢ電動車平台量產ID.4Crozz車款並開始銷售，而北京奔馳預計再加入ＥＱＡ、ＥＱＢ等車型量產，相關電動車產品訂單挹注英利可期。

此外，旗下子公司長春英利以每股二．○七人民幣於四月十五日在上證Ａ股掛牌，連續拉出五根漲停板，漲幅一倍之多，對於持有長春英利股權八六．九一％的英利ＫＹ可望母以子貴。展望今年，受惠於中國車市回溫與高毛利率的電池殼體比重拉升，法人預估今年ＥＰＳ挑戰七．五元。除了福斯供應鏈之外，中國自主品牌與日系車今年第一季銷量也表現不錯，相關供應鏈如：端子胡連、傳動軸江申與江興鍛、車內飾件廣華ＫＹ與環泥轉投資六和機械等，也值得留意。

大田今年拚賺一股本

後疫情時代，美國高爾夫球場陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存；同時也帶動國內高爾夫球具代工廠如復盛應用、大田、明安、鉅明等營運看俏。其中，大田主要客戶包括PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重五成。

受惠於客戶訂單回溫，大田三月營收，以五．九七億元改寫十年來單月營收新高，年增九四．八％，單季營收達十四．二二億元，創八五季以來新高。國際高爾夫球桿品牌業者從過去集中發表新產品與拉貨，逐步轉為逐季分散並採分批下單、提貨，台廠也配合客戶時程調整產品開發、配合上市；推升第二季淡季較原有旺季更旺走勢。今年將是球頭廠產線滿載生產的一年，第三季還有日系客戶的訂單出貨，營運也不淡。法人預估大田今年可望賺一個股本，目前本益比不到十二倍。

開發金Ｑ１獲利爆發

日前美國商務部公布三月零售銷售較二月激增九．八％，增幅大於經濟學家原估的六．一％，原因是領到紓困金的民眾提高消費支出。根據商務部的數據，美國人將現金花費在汽車、外出就餐和房屋翻新上；其中，體育用品商店的銷售額成長最快，三月份比前一個月成長了二三．五％；緊隨其後的是服裝店，銷售額遽增十八．三％。因此，國內與居家修繕、運動鞋服等相關供應鏈廠商，今年營運備受期待；代表廠商包括福興、成霖、鑽全、巨庭、錩泰、橋椿、泰金ＫＹ等；在紡織服飾與鞋類業者則有儒鴻、聚陽、豐泰、寶成、鈺齊ＫＹ等。

此外，金融股今年首季獲利表現普遍都相當出色，且本益比並不高。其中，旗下擁有中壽與凱基證券的開發金，受惠於壽險、證券與資本三大子公司的投資收益、評價利益與海外獲利均大幅上揚帶動下，三月單月稅後純益四八．五一億元，比前月大增六五％；累計首季稅後純益達九八．四億元，ＥＰＳ達○．六六元，首季獲利更已達去年全年獲利的七八％。目前開發金股價已突破票面，但低於每股淨值十三．六六元，具備上漲想像空間。

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先探投資週刊2140期

(中時新聞網)