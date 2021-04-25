內政部長徐國勇25日主持國際獅子會300A2區，捐贈消防後勤車暨休憩區及植樹造景典禮，適逢內政部消防署訓練中心成立滿11周年，徐感謝國際獅子會300A2區總監黃美麗及全體獅友，及獅子會台灣基金會的配合，這次再捐贈2部消防後勤車給消防署，支持救災訓練的義舉，讓救災訓練更安全。

徐國勇表示，消防人力有限，民間力量無窮，消防弟兄得到獅子會的協助與捐助，讓消防救災訓練工作能夠做得更好，落實「勤訓精練，救災護民」的任務，一起守護台灣這塊土地上人民生命財產的安全，也再三感謝國際獅子會300A2區總監黃美麗暨全體獅友的熱心公益、慷慨捐助。

訓練中心除了辦理警大、警專、消防特考班等準消防人員養成訓練，及現行消防、義消人員、民間救難團體的專業消防訓練外，還辦理包括大型民間企業，如台積電、台塑、鴻海等公司人員的防救災訓練，也積極配合國家政策，強化國際間防救災技術交流、與各國簽訂合作備忘錄等。

消防署指出，這次獲贈的消防後勤車，安全規格很高，對執行公務的消防同仁及授課的講師行車安全更有保障，有助強化訓練中心辦理各項防救災訓練所需車輛安全品質，提升訓練效能。另外這次獲贈的休憩區植樹造景，有助提升受訓學員的訓練環境。

(中時 )