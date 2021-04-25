富邦悍將今天作客洲際棒球場，在先發投手游霆崴6局、無失分好投帶領，加上林益全開轟、陳凱倫雙安貢獻5打點，以9比0完封中信兄弟，收下2連勝，排名也擠下兄弟升至第3。

近期打擊狀況不理想的富邦，2局上就展開猛攻，1出局後林益全敲出右外野陽春炮助隊先馳得點，高國麟、林哲瑄、林宥穎接連敲安攻佔滿壘，陳凱倫敲出內野滾地球，富邦再下一城。

4局上富邦攻勢再起，林益全敲出場地規則二壘安打，高國麟再補上1安，林哲瑄觸身球形成滿壘，林宥穎四壞球保送擠回1分，陳凱倫也補上帶有2分打點的安打，也將兄弟先發投手鄭凱文打退場。

最終游霆崴主投6局，只被敲出4支零星安打，另投出4次三振、1保送，無失分奪下本季第2勝，接手的陳韋霖、歐書誠、張瑞麟都力保不失，聯手完封兄弟；鄭凱文遭到悍將狙擊，只投3局被敲7安、失6分皆為自責分，吞下本季第4敗且是3連敗狀態。

(中時 )