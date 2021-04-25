騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV等大陸國內超70家影視傳媒單位攜超500位藝人23日發布連署倡議書，再度呼籲大陸國家對短視頻平台推進版權內容合規管理。

這是繼4月9日多家影視傳媒單位發布聯合聲明，呼籲短視頻產業從業者提升版權意識之後又一次集體倡議。

倡議書中提到，宣導短視頻平台積極參與版權內容合規治理，即日起清理未經授權的切條、搬運、速看和合輯等影視作品內容；即日起通過關鍵字、視頻指紋比對等技術手段防止未經授權的切條、搬運、速看和合輯等影視作品內容的上傳。

倡議書中還指出，公眾帳號生產運營者應提升版權意識，即日起嚴格遵循「先授權後使用」，清理自身帳號內未經授權的切條、搬運、速看和合輯等影視作品內容；對影視行業的內容創作者給予充分的尊重，即日起未經授權，不隨意發佈影視作品內容拍攝過程中與演員相關的拍攝花絮、現場物料、路透視頻等

(旺報 )