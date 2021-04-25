有些女生因為條件好、性格又令人捉摸不定，讓追求者特別傷腦筋，不知道怎樣才能獲取芳心。占星網「醬子聊星座」分享，天蠍座、處女座、天秤座、獅子座的女生最難追，在愛情中太難搞，想要追到她比摘星還困難。

▍1.天蠍座

天蠍座的女生之所以很難追，是因為她們天生很神秘，而且骨子裡非常強勢，只對成熟穩重有想法的男生有興趣。天蠍女個性率直，就算答應和你約會，約會時她們也會顯露自己真實的一面，因為她要對方早點認識自己，免得彼此浪費太多時間。因此要想成功追求到天蠍女，最重要的一點就是要有男子氣概，少說花言巧語、多多實際行動，當她們看到你的擔當和穩重，也許會更容易成功。

▍2.處女座

說到十二星座最難追的女生，處女座絕對榜上有名，因為處女座的女生是一個極度追求完美的人，除了對長相有很高的要求以外，各個方面要求也很高。就算你給自己打100分，處女座也會吹毛求疵的說：「我們不能在一起，你的缺點就是太完美了。」因此想追處女座的女生，除了智慧過人以外，還有要做好持久戰的準備。

▍3.天秤座

為什麼說天秤座的女生很難追呢？因為天秤座的女生自身的條件就很好，因此追她的男生非常多，如果你給她們的第一印象普普通通，然後你的條件又不亮眼，那就相對於判死刑，如果對你的第一印象還不錯，那還是有希望的。

天秤女天生就特別容易猶豫不決，加上她們會因為朋友們的隨便一句話就會影響到她的判斷，到最後她們自己也不知道自己的標準到底是什麼，面對沒興趣的人又不好意思直接拒絕對方，她們會說善意的謊言，讓對方以為自己還有希望，因此天秤座的女生也是十二星座裡面備胎較多的星座女。

▍4.獅子座

獅子座的女生天生自帶女主角光環，屬於比較受歡迎的那群，而且擁有很多朋友，加上天生優越感讓她們對另一半的要求很高，因此如果你不是她喜歡的類型，或者你沒有比她更強的能力，若想要追到獅子座的女生，可以說是難上加難。

獅子座女生自己看上的對象，只要覺得有機會，就會主動開撩，而且獅子座女生撩男人的技術很好，霸氣十足的她們，沒有什麼人不拜倒在她們的女王裙下的。

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(中時新聞網)