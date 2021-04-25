根據TVBS公布的最新政治人物聲望民調顯示，新北市長侯友宜再度拔得頭籌，滿意度高達74%。精神科醫師沈政男指出，侯友宜滿意度高的秘訣，就是隨時謹記6成8的選民需要什麼，並且以警察辦事的果決程度來完成，並將侯與其他政治人物進行比較，分析侯為何深獲選民支持。

沈政男今(25日)在臉書上透過常態分布裡的一個標準差分析侯友宜高民調的原因，在常態分佈的鐘形曲線下的面積，就代表該區域所占數目比例，比如一個標準差，也就是均方差的平均，在平均值左右各涵蓋了34.13%的數目，加起來就等於6成8。

沈政男表示，侯友宜的高滿意度秘訣，說破了其實沒什麼，「就是隨時謹記6成8的選民需要什麼，並且以警察辦事的果決程度來完成」，他更指出，侯徹頭徹尾就是一個警察，那職業的種種要求已經滲入了靈魂底層，成了他的政治性格基調。

雖然有很多人說「不google講不出侯友宜的政績」，但沈政男則反問，「你講得出當地分局、派出所的政績嗎？」並指那些因為種種生活困擾，比如噪音、停車、治安等小事而受到警察幫忙的人，一定會記得他們所帶來的讓人安心的感受，「侯友宜就是這樣的警察風格，放大四百萬倍，加諸所有新北市民身上」。

沈政男也拿現任桃園市長鄭文燦和台北市長柯文哲與侯友宜作比較，指出鄭文燦雖也勤跑基層，並因此獲得高滿意度，但他還是不免想到了進軍中央，掩不住高民調帶來的欣喜竊笑，且鄭文燦與總統蔡英文走得非常近，而侯友宜完全是獨立的硬漢形象；至於柯文哲的部分，沈政男透露，自己曾問過柯文哲的滿意度為何下降，在聽到柯文哲的回答後，他忍不住直言，柯的旁騖太多了。

同時，沈政男也拿過去的新北市長、台北縣長與侯友宜比較，指侯友宜的施政滿意度能超過朱立倫，是因為警車比起轎車，總是更加雷厲風行、堅定剽悍；且和老縣長蘇貞昌比起來，侯友宜不會耍嘴皮酸人。

沈政男指出，侯友宜這樣的應對進退風格，是不是既不會太強勢，又不會太軟弱？而這不就滿足了六成八、一個標準差的選民，心目中的政治風格？且只要是和新北市無關的事情，侯也不會胡亂講話，想要摻一腳，但只要牽涉新北市民，不管中央做法如何，他一定劍及履及，採取行動。

沈政男認為，選民的要求真的不高，只因權力太迷人，政治人物一坐上了巍峨行政大樓頂層的超大首長辦公室，難免忘了選民要的是什麼。

(中時新聞網)