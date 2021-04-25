外媒25日報導，香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於5月26日啟動，兩地26日將會公布更多細節，在「氣泡」成功展開後，若新冠疫情持續穩定，將會於6月26日起再增加航班數量。屆時香港、新加坡民眾經「氣泡」往返兩地，可免入境檢疫。

香港經濟日報援引外電消息，新加坡交通部稍早指出，兩地一直針對「旅遊氣泡」進行緊密磋商，仍未決定公布重啟的日期，一旦準備好會立即公布，希望盡快成事。而香港商務及經濟發展局也回應，香港疫情自2月起漸趨穩定，兩地政府一直就重啟「旅遊氣泡」積極討論，相關討論已達到成熟階段，港府會盡快公布詳情。

香港與新加坡原定2020年11月底啟動「旅遊氣泡」，但因香港當時爆發第四波疫情，「氣泡」在啟動前不到一日即時煞車，直到近期香港疫情放緩，兩地政府重新商討重啟安排。

新加坡23日凌晨起已放寬港人入境限制，從香港入境或過去14日曾到訪香港的人士，抵達新加坡後的隔離檢疫日數由14日縮至7日，但期間仍要到指定的隔離設施。

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