暴雨後最怕淹水成災，不過在淹起的洪水中鋪路更是罕見，近日網路上瘋傳一段影片，影片中的馬路被水淹成河，不過更令人意外的是，竟有一名工人在水中鋪路，不斷將混凝土直接倒入水中，被一旁路人拍下，直呼：「真是天才」，影片曝光後嚇壞眾人，質疑「為什麼要這樣？」甚至被網友罵爆，懷疑工人是在騙工資。

泰國網上日前瘋傳一段影片，在一場強烈暴風雨過後，曼谷當地的馬路上水淹成河，影片中可見，工人在洪水中，持續將混凝土倒入幾乎已經變成湖泊的車道中，一旁路過的民眾拍下罕見的畫面後，分享在臉書上，又被上傳到YouTube。

超扯水中鋪路狂倒混凝土 40秒畫面曝光嚇壞眾人。(取自YouTube/MiniEntertainment)

影片曝光後引起眾人熱議，網友紛紛回應「天啊」、「把水泥直接倒進水裡？」、「為什麼要這樣做？」、「不怕排水系統阻塞嗎？」、「為開工賺錢？」、「騙工資？」、「真是天才」；不過也有人說，工人倒的是混凝土，其實可以在水中凝固，應該是想填補路面。

有外媒報導，該路段的工程在淹水之前就已經開工，不料被突如其來的暴雨影響，為了避免攪拌機裡的預拌混凝土乾掉，屆時要破壞車子才能取出，恐造成更大損失，因此只好被迫倒出。

事後有網友到當地確認，洪水退去後混凝土已經凝固，而且道路平整；還有從事相關行業的網友表示，清理車道比清理混凝土攪拌機容易多了，而且將混凝土倒入水中填補路面，還可以降低洪水的災害，因此肯定工人的做法是明智的抉擇。

(中時新聞網)