社會局長張錦麗強調，在3C普及時刻，籲請家長要留意孩子的使用情形，避免被誘騙而遭受性剝削。（許哲瑗攝）

根據衛福部統計，近三年的兒少性剝削案件，受害人每年破千，其中逾半數皆是在網路上被誘騙、要脅的狀況下，自拍私密照片後傳給加害人，連小學生也難以倖免。有鑑於此，新北市社會局特別結合新北市中小學家長協會，組成性剝削防制宣導大軍，在校園、社區中推動「童」心「協」力防兒少性剝削。

新北市中小學家長協會於88年1月17日成立後，積極維護兒少的受教權，以及父母的教育權，加強對弱勢家庭的照顧；協會成員中多為各校家長會會長或重要幹部所組成，對於學校的參與和運作具有相當影響力。

現任協會理事長梁子緒表示，校園對性的議題比較隱諱，但從社會局和新北市家防中心獲悉性剝削案件逐年增加，兒少因懵懂遭到誘騙、誘惑甚至威脅而受到性剝削逐年成長，嚴重影響學童的身心健康和安全，在社會局長張錦麗的鼓勵下，以創新型補助方案，接下校園性剝削防制宣導的重責，希望透過邀請專家教育訓練，培力正確宣導能力，再進入校園和社區進行宣導防制。

25日上午，協會8大區的志工伙伴，結合財團法人海山教育基金會和土城區學士里辦公處等300餘人，在新北高工學校舉辦「性剝削防制培力工作坊」，邀請家防中心具有10多年處遇兒少性議題經驗的劉怡秀社工督導，以生動的案例分享兒少性剝削條例，帶領大家認識性剝削防制工作的重要性。

社會局長張錦麗到場鼓勵，她表示，2年前爆發的校園蘿莉控事件，一位碩士生利用網路誘騙多名學童拍攝裸露及猥褻照片，造成兒少身心重創，引起社會震撼；檢視新北市去年一年共發生兒少性剝削約300件，呈現倍數的成長，因此校園的防制宣導刻不容緩，新北市從100年起就有紫絲帶學堂進入校園宣導，今年更要借重中小學家長協會的影響力，成立「性剝削防制宣導志願服務大軍」，希望讓更多家長、老師和學童共同來關心和防制

防制大軍並由協會理事長梁子緒.海山教育基金會董事長劉炳華.新北高工校長張其清.會長簡坤宏.土城區長陳國欽.學士里長黃榮葵和張錦麗局長.家防中心主任許芝綺帶領8大區會長及眾人高呼：「防範網路性剝削、三不一要記口訣」、「不拍攝、不留存、不分享、要截圖（報案用）」，以確保校園和社區兒少的身心健康。

(中時 )