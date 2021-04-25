「你用『 』讀新北」城市閱讀活動4月24、25連續兩日於新北市政府市民廣場舉辦結合書香、音樂、文創的跨界閱讀市集。（葉書宏攝）

「你用『 』讀新北」城市閱讀活動4月24、25連續兩日於新北市政府市民廣場舉辦結合書香、音樂、文創的跨界閱讀市集。（葉書宏攝）

「你用『 』讀新北」城市閱讀活動4月24、25連續兩日於新北市政府市民廣場舉辦結合書香、音樂、文創的跨界閱讀市集。（葉書宏攝）

「你用『 』讀新北」城市閱讀活動4月24、25連續兩日於新北市政府市民廣場舉辦結合書香、音樂、文創的跨界閱讀市集。（葉書宏攝）

「你用『 』讀新北」城市閱讀活動4月24、25連續兩日於新北市政府市民廣場舉辦結合書香、音樂、文創的跨界閱讀市集，吸引許多愛書民眾攜家帶眷前來品味書香，親子同樂。

新北市副市長謝政達今（25日）也特別到場與民眾一起逛書展市集、玩手作、看演出，享受悠閒的假日藝文時光，並且頒發感謝狀給30個參與「漂．閱境」書香活動的店家。

謝政達表示，「你用 『 』 讀新北」新北閱讀節從個人閱讀經驗出發，到書與人的互動，進而走進民眾的日常生活中，呼應生活經驗。結合「在地創生」的「漂．閱境」書香活動，串聯包括路易莎咖啡店、健身房、髮型沙龍、獨立書店、文創複合店等30間店家。

量身訂做具代表風格的特色書箱，搭配主題選書，提供免費書籍閱讀，希望讓民眾在喝咖啡、享用美食、甚至運動時，都有機會可以接觸書籍，感謝30個店家的共襄盛舉，讓閱讀可以深入新北市每一個角落。

謝政達把握最後一天機會，參觀戶外閱讀市集，除了逛文創手作攤位，同時也到12座新北風格選書的「主題書屋」，和民眾一起互動體驗。

新北市立圖書館表示，「你用『 』讀新北」至4月底止，每天都會有精彩的「閱讀沙龍」名人作家分享；另外還有互動式主題特展，以及結合新北在地特色的「旅讀新北」閱讀小旅行，將帶大家探訪新北獨特的人文歷史、自然生態和在地美食。

整個活動將持續至5月底止，歡迎市民朋友一起來體驗不一樣的新北在地閱讀生活。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站或臉書粉絲專頁查詢，洽詢專線：（02）29537868。

(中時 )