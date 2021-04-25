和不熟悉的人見面時，總會將對方的外表、言行舉止歸納成第一印象，有時一個無心或習慣性的動作，就會讓自己的初印象分數被扣分。搜狐命理專欄《卡哇伊》發文指出，白羊座、處女座、獅子座和雙魚座經常給人不好的第一印象，但在實際相處後才能夠體會到他們的好。

1、白羊座

白羊座的性格實在是過於活潑，興奮的時候常常會大吼大叫，讓旁人以為他們有點不正常，給別人的第一印象不是非常好；但只要接觸過後就會發現，他們的性格會這麼豪放，就是因為從沒有把對方當外人，才會展現出這麼熱情的一面。

2、處女座

處女座非常挑剔，這也是他們特別不惹人喜歡的地方；不過實際相處之後，大家才會知道處女座是一個很善良的人，雖然有些挑剔，但如果遇到不懂的事情去請教他們，處女座都不會推託，反而很熱情地幫忙解答，直到對方完全理解為止。

3、獅子座

獅子座的外表看起來很強悍，好像不小心得罪到他們，下場就會非常慘烈；但事實上獅子座是個內心柔軟的人，他們也會在看到別人遭遇困難、受苦受難的時候感到不忍，而且懂得換位思考，並替他人考慮、著想。

4、雙魚座

雙魚座給別人的第一印象就是冷漠，讓大家都不太敢輕易接近他們；不過和他們相處之後就會發現，雙魚是非常熱心的人，他們很喜歡幫助別人，只要看到有人有困難，對方都還不需要開口，他們就會主動伸出援手，而且不求任何回報。

(中時新聞網)