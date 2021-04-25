CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，25日進行小鐵人比賽，選手們使出吃奶的力量向前衝。（莊哲權攝）

CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，25日進行小鐵人比賽，選手們使出吃奶的力量向前衝。（莊哲權攝）

CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，25日進行小鐵人比賽，賽程中有小選手嚎啕大哭。（莊哲權攝）

HALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，25日進行小鐵人比賽，賽程中有小選手嚎啕大哭。（莊哲權攝）

CHALLENGE TAIWAN國際鐵人三項，今天在台東活水湖畔進行3到6歲的小小鐵人及7到15歲小鐵人賽事，共有1000多名小萌娃完成人生第一次鐵人挑戰，許多家長擔心寶貝摔跤，比小朋友還緊張，果然有幾個小鐵人不小心跌倒後，站起來繼續完成比賽，展現鐵人精神。

CT國際鐵人三項，今天進行3到6歲的小小鐵人及7到15歲的小鐵人比賽，其中小小鐵先路跑200公尺後，轉騎車1.5公里，再路跑1公里，小萌娃使盡吃奶的力量邁開大步向前衝，現場的家長們既擔心小朋友跌倒，又希望孩子有好成績，所以都非常激動，忙著卡位搶拍畫面，比小朋友還緊張，主辦單位說，「最難管的就是爸爸、媽媽們」。

來自台北的陳爸爸說，孩子去年參賽時，路跑一半就放棄，有點遺憾，今年捲土重來終於完成，小朋友非常開心；高雄的李媽媽說，「我的小孩完成人生的第1場鐵人挑戰，超開心」；台中的教練「大眼蛙」這次帶來50幾個小鐵人參賽，其中有不少爸爸、媽媽眼看小孩成了鐵人，今年也跳出來參賽，跟孩子比高下。

CT亞太地區執行長羅威士表示，比賽過程中難免會有小朋友跌倒，他都告訴小鐵人，跌倒後要站起來，繼續往前衝，所以小選手即使摔跤破皮、流血，還是站起來繼續跑，不過也有小鐵人是邊哭邊跑。

羅威士說，經過大力宣傳，部分鐵人家長都把自己的小孩帶來參賽，所以今年的小鐵人共有1089人，比去年多了近300人，其中約有5成去年就參賽，意味著鐵人三項運動向下扎根。

(中時 )