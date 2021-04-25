統一獅隊先發投手江辰晏今天在首局就遭到震撼教育，只投0.2局被敲8支安打、狂失6分遭「KO」退場，雖然林安可在7局下敲出2分炮追到1分差，但獅隊反撲未果，以5比7不敵樂天桃猿，猿隊再度以些微勝率要回龍頭寶座。

江辰晏前一場面對味全龍才繳出7局僅被敲1安的好表現，收下3連勝，自責分率僅1.06，但今天回到主場卻沒能延續狀態，一下場就被連敲3安失分，之後讓陳俊秀擊出高飛犧牲打抓下1出局數，但又被敲出5支安打、投出1次觸身球與1次四壞保送，失6分退場。

之後獅隊緊急換上老將潘威倫接替，終於踩住煞車，獅隊打線也努力追分，7局下林安可從從王溢正手中敲出本季第5轟，獅隊追到5比6、1分差，但下半局又讓樂天攻下分數，最終以2分差吞敗。

江辰晏今天只投38球被敲8安，成為史上第5名首局被敲最多安的投手，而他也改寫本季投手單局被敲最多安、單局最多用球數的紀錄。

本季原本投手單局被敲最多安是中信兄弟鄭凱文，他在3月14日單局被敲7安；本季單局最多用球數則是3月13日統一先發投手古林睿煬第1局的34球。

而中職前4位首局就被敲8安的投手，分別為2001年兄弟象養父鐵、2003興農牛何紀賢、2018年統一獅瑞安，以及去年統一施子謙。

(中時 )