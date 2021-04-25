8月28日是公投法修法後的首次公投日，預計有「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」等4項公投案將登場；另外國民黨主席選舉近日又再度成為話題。有輿情統計網站分析近兩個月的台灣六政黨聲量趨勢，結果國、民兩黨各佔第一與第二名，國民黨以35.68%的些微差距，領先民進黨的35.08%。

根據臉書粉專「聲量看政治」Google SERP分析顯示，近60日，兩個月間的台灣六政黨Google SERP分析聲量趨勢。國民兩黨持續各佔第一與第二名，民眾黨居第三，新黨第四，台灣基進第五，時代力量吊車尾。

該粉專指出，60日前、約在228假期前，當時的議題有藍白合、國民黨主席選舉、鳳梨事件、藻礁公投、缺水。其中以鳳梨與藻礁公投議題的討論，使得民進黨聲量討論，高於國民黨。當時的聲量趨勢民進黨為38.25%，位居第一；國民黨以38%居第二；民眾黨12%第三；其他依序為台灣基進5.25%、時代力量4.35%、新黨1.85%。

該粉專接著指出，30天前，台鐵太魯閣事件發生前。當時的議題有藻礁公投，核四能源議題，民進黨以38.56%佔第一；國民黨38.11%，屈居第二；民眾黨則因內部爭議，以及邱昱凱轉任悠遊卡總經理等議題，聲量下滑至11.79%，位居第三；台灣基進4.60%，居第四；時代力量4.65%居第五；新黨2.30%，仍為第六。

近一週則是國民黨黨主席話題再起，讓國民黨的聲量以35.68%領先其他政黨；民進黨則有台美關係，陶德訪台等議題發酵，以35.08%的聲量掉到第二；而台北市長柯文哲民間友人開粉專事件，讓民眾黨聲量較15天前增加近3個百分點，以17.44%居第三；其他依序為台灣基進3.10%、時代力量2.85%、新黨5.85%。

近60日，兩個月間的台灣六政黨Google... 由聲量看政治發佈於 2021年4月24日 星期六

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(中時新聞網)