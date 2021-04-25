從黑澀會美眉出道的丫頭（詹子晴），近年副業經營有成，年僅33歲就擁10個副業，年收高達千萬元，今年還將規畫往電商發展，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，平常形象總是正面活潑的她，25日凌晨卻突然在社群網站PO一張黑底白字的心碎文，大嘆：「真心換絕情」，引發不少粉絲憂心。

丫頭昨晚在IG限時動態發出一篇黑底白字文：「今天就是真心換絕情的一天，我，用微笑面對，嗯，沒有髒話。」雖然沒明指發生什麼事，但感覺得出情緒相當低落、無奈。

丫頭25日凌晨突PO低潮文。（圖／翻攝自IG）

而丫頭24日才與一票藝人好友替王子（邱勝翊）慶生，一行人開心吃飯、唱歌，還隔空替閨蜜徐凱希（鴨子）慶生，並曬出合照，發文祝福王子生日，對比深夜的心碎文，情緒落差大，讓眾人十分關心並好奇她到底遇到什麼事了。

在演藝圈有好人緣的丫頭，本月11號過33歲生日時，派對邀來百名好友，連陳柏霖、柯震東等人也親自到場，人脈相當廣，上月更接下搭檔黃子佼的新節目主持棒，而和情牽9年的警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）也於去年登記結婚，愛情事業兩得意。

(中時新聞網)