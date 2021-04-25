新北市三重穀保家商昨舉辦60週年校慶，不過活動開始前突降下大雨，校長和主持人不但未讓操場上的學生躲雨，還用麥克風喊「天降甘霖，遇雨則發」、「同學可以去買彩券」，要求學生們淋雨迎接市長到場，引發爭議；穀保家商今發聲明道歉並承諾，本校虛心檢討力求改進，未來務以學生健康安全為優先考量，納入後續辦理各項集會活動檢討及參考。

穀保家商昨舉辦60週年校慶，安排市長侯友宜到場致詞，不料活動開始前現場突降大雨，校長和主持人不但未讓操場上的學生躲雨，還用麥克風喊「天降甘霖，遇雨則發」、「這場雨是給我們的考驗」、「同學可以去買彩券」，最後同學全被淋成落湯雞，老師與官員則在帳篷下躲好躲滿，所幸侯友宜和教育局長張明文見狀，才提醒同學儘速進教室躲雨，成為活動意外插曲。

穀保家商今發聲明道歉指出，有關24日穀保家商60週年校慶暨「烘焙伴手禮研發中心」揭牌活動，由於氣候突發性因素造成未盡事宜，讓外界有所疑慮，本校虛心檢討力求改進，未來務以學生健康安全為優先考量，納入後續辦理各項集會活動之檢討及參考。

至於「天降甘霖，遇雨則發」、「同學可以去買彩券」等說時，穀保家商解釋，昨日校慶活動於上午8時開始，一開始天氣涼爽並無太陽，接續進行相關流程，直至8時55分左右突飄下零星雨滴，因為近期國內缺水，難得下雨且適逢學校60週年校慶，司儀以祝福話語串場，校方同時評估典禮是否持續進行。

穀保家商也說，當下教育局提醒不要讓學生淋雨，學校即啟動措施，引導學生退至後方迴廊避雨。學校並確認所有學生皆安全避雨後，9時03分左右典禮才接續進行。後因雨已明顯停止，學生主動陸續安靜返回操場座位，繼續校慶典禮流程，學校亦同步關懷學生身體狀況，經調查學生皆無影響。

(中時 )