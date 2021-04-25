嘉義縣六腳鄉25日中午至下午共發生3起地震，且地震深度最淺僅8.1公里，有民眾擔心是否是大地震前兆，中正大學地球與環境科學系專任副教授石瑞銓指出，應是平原區小斷層破裂，不必恐慌。

嘉縣六腳鄉25日發生三起地震。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

今天早上10時28分30秒嘉義縣政府北方4.6公里（嘉義縣六腳鄉）發生芮氏規模3.5、地震深度8.1公里地震，最大震度在雲林縣3級，嘉義縣、市都是1級；相同位置12時51分46秒再發生芮氏規模3.8的地震，地震深度10.3公里，震度雲林縣3級，嘉義縣、市2級，彰化縣、台南市都是1級。下午2點26分52秒時又震，地震深度12.5公里、芮氏規模3.3，地點在嘉義縣政府北方4公里（嘉義縣六腳鄉），震度雲林縣3級，嘉義縣、市1級。

石瑞銓說，嘉義因受東部斷層擠壓，地震多發生在梅山、中埔等地，西部平原區偶爾也會有小地震，且大多是淺層地震，因此這次深度8.1公里也屬正常範圍，民眾不用太過緊張。

(中時 )