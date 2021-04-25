最高海拔拖吊車進駐合歡山 違停山下領車當心鈔票噴飛（圖／仁愛警分局提供）

合歡山近來適逢高山杜鵑花季，今年花況不錯，吸引大批遊客上山賞花。南投縣仁愛警分局於4月中旬起即開始執行高山杜鵑交通疏導勤務，由於臺14甲線18~43公里，翠峰以上至大禹嶺路段其路寬僅5~7公尺，加上鳶峰、昆陽、武嶺及合歡山莊停車場可供停車數較少，導致違停亂象，造成交通壅塞。警方今年祭出殺手鐗，啟用了全台最高海拔拖吊車執行違停拖吊任務。

仁愛警分局分局長莊順智表示，過去合歡山因為路途遙遠，拖吊車無法及時到場執行拖吊，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，員警開單不過只是當作繳交停車費而已，根本不痛不癢，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象。有鑑於此，仁愛警分局於武嶺停車場進駐最高海拔拖吊車，以便能夠更迅速的將違停車輛予以拖吊排除，不讓駕駛抱著「臨停」一下僥倖的心態。

全台最高海拔拖吊車進駐，違規的車主一旦遭到拖吊要噴的鈔票恐怕也是破紀錄。南投縣縣警局交通隊組長李安景表示，萬一有車子被拖吊，就會被拖吊至山下埔里交通分隊拖吊保管場，車主必須到此領車，且要繳300元保管費和900元的違停罰款，荷包失血外還得要有車子可送車主下山到埔里領車。

警方提醒用路人，因山區道路狹窄，請勿違規停車，造成交通壅塞，建議上山賞花遊客盡量使用大眾運輸工具，仁愛警分局也利用假日日間於合歡山武嶺周邊道路易壅塞路段派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通全面癱瘓，如遇有交通壅塞或事故時，迅速前往處理並排除，讓前來賞花的遊客都能快快樂樂的出門、平平安安的回家。

(中時新聞網)