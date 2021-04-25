嘉義市長黃敏惠（中）與張量科技執行長顏伯勳（左二）、技術長李尚融（右二）、產品長侯淞喨（右一）及商業開發經理謝勛丞（左一）互贈紀念品。（張亦惠攝）

張量科技4位來自嘉義市年僅21歲的年輕人，同是協同中學同學，就學期間就確立了自己的目標，今年6月他們設計的球型馬達將上太空測試，25日嘉義市政府邀請他們到北興國中參加大小創客座談，執行長顏伯勳也勉勵學弟妹不要被教科書被校園困住，應該主動尋找資源並動手做。

嘉義市長黃敏惠表示，聽了分享後很感動，教育的目的如同給是給孩子們一片肥沃的土壤，讓他們能在興趣中探索並激盪出創意，「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」每年暑假的科學168活動就是希望帶給孩子們無限的啟發與創意。

顏伯勳及李尚融因為一部固特異的球形電動車廣告，產生了對球形馬達的研究與創新，從那時投入研究至今，更在2018年美國英特爾國際科技展覽會競賽（ISEF）中獲得工程機械組二等獎。顏伯勳鼓勵學弟妹們除了理論教科書的學習外，更應該自己動手做，並且在過程中找到共同合作的好夥伴；李尚融則提出反思，提醒學弟妹除了技術更應該注意應用面，做個跨領域思考的學習者；「找錯誤的能力最重要」，侯淞喨認為需要靠自己親身體驗過，才能發掘錯誤；謝勛丞則分享「對於夢想的渴望」、「執行夢想的能力」及「修正自己夢想勇氣」。

教育處長林立生指出，暑假將登場的嘉義市110年度「科學168教育博覽會」邁入第17屆，今年更特別結合第61屆全國科展擴大辦理，以「加加油！科學在手」為活動主題，包含太空科學、生物科學、人文科學、自然科學等多種科學元素，強調雙手萬能，讓學童具備做中學的實作能力。

(中時 )