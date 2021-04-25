目前德國與法國已經開始未來戰車MGCS(研發主力地面作戰系統)的研發工作，現在英國也可能加入。英國的國防採購官員已同意，擴大與德國進行更大程度的軍事裝備合作，其中提到了MGCS，當然，這還需要法國的同意。

防衛新聞(Defense News)報導，德國國防官員班奈迪克·吉默（Benedikt Zimmer）和英國國會議員傑瑞米·奎因（Jeremy Quin）在4月22日通過電話，其中提到了「歐洲戰車」( Eurotank)，這是因為英國官員已敦促政府應該接受法德的戰車研發計劃，至少先擔任觀察員。

德國很支持這一請求，雖然英國脫離歐盟，但柏林一直努力解釋英國脫歐，與倫敦的國防合作關係是無關的。

德國國防部發言人告訴防衛新聞，本週剛好有歐洲戰車的會議，德國會將英國是否加入，並且英國如何發揮作用列為議題。

發言人補充說，主要夥伴法國，必須就英國是否加入趕快表態。在此之前，巴黎把更多的關注度放在「未來作戰航空系統」(FCAS)的歐洲夥伴，因為英國也提出「暴風雨」戰機的計畫，同樣在歐盟國家裡爭取盟友。

除了歐洲戰車之外，齊莫和奎因還討論了其他陸地裝備，包括陸軍浮橋接系統。這些裝備雖然看起來比較不起眼，但是重要度有過之而無不及，有效率的搭建浮橋，才能使重型戰車在內的陸軍車輛快速穿越湖泊和河流，達成戰略布署。

(中時新聞網)