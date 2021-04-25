近日有民眾發現7-11的茶葉蛋悄悄漲價了！竟然從原本一顆10元變成18元，等於漲了8成，質疑雞蛋沒有減產為什麼突然漲價，7-11親曝原因，原來這不是一般的茶葉蛋，超商業者解釋，這是新推出的「所長經典茶葉蛋」，是用專屬醬汁滷製，目前只在部分門市試賣，原本的茶葉蛋也持續販售中。

超商業者表示，「所長經典茶葉蛋」特別打造超商專屬醬汁，用10多種獨家秘方的中藥滷製而成，是升級版的茶葉蛋，目前在30家門市試賣，至於原有的茶葉蛋也持續販售中，兩者並不衝突。

真相曝光後，有民眾反映，只不過換了滷方、改個名字就貴了8成，認為不太合理，紛紛回應「2顆滷蛋都可以買阿Q一碗了，泡麵都沒這麼貴，還可以吃得飽」、「10元時就已經很少再買了ㄟ」、「會唱歌的蛋！」也有民眾表示，「所長茶葉蛋」知名度很高，一顆賣18塊還能接受，「覺得貴不買就好了啊！」、「管他合不合理，買不買在你」。

「所長茶葉蛋」創辦人為前台南市警察局新化分局知義派出所所長廖世華，一開始只是好心在派出所內滷茶葉蛋給同事當早餐，沒想到後來在當地大受歡迎，還變成知義派出所的特色。2010年廖世華從警界退休後與家人一起開公司，打造「所長茶葉蛋」，2019年被女星林志玲選為婚禮伴手禮後瞬間爆紅，目前在全台已有14家直營門市。

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(中時新聞網)