美國CIA近日公布，台灣育齡婦女僅生1.07個孩子，生育率全球排名倒數第一；TFC臺北婦產科診所暨生殖醫學中心副院長王瑞生警示，每一輪生肖的「虎年」是出生率最低、新生兒最少的一年，憂心明年進入「虎年」，新生兒恐怕跌破15萬人。

王瑞生表示，台灣新生兒的出生率自2000以後明顯下滑，當年度還有30.5萬名新生兒寶寶，去年鼠年(2020年)新生兒僅16萬5249人，已經低於上一次虎年、16.7萬人的水準；台灣在短短的20年間，出生率下滑了近50％。

少子化已升級為「國安問題」；王瑞生表示，低出生率對國家發展影響很大，不利文化、經濟、社會等長遠發展，舉例來說，ˇ當少子化發展下去，台灣的勞動人力會下降，不僅不利於產業結構發展外，社會結構也跟著改變，如老年人變多、繳稅人少，年輕人的負擔就變重了，未來家庭的醫療支出也會提升。

TFC臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘表示，若台灣持續維持這樣的低生育率，不僅護國神山台積電每年誠徵幾千名工程師，人才不知道要從哪裡來，連未來「阿兵哥」來源都成問題，少子化是「國安問題」是無庸置疑。

根據統計，台灣不孕症比例15％，每年接受試管嬰兒療程有近4萬例，要解決台灣少子化問題，並非沒有良方，關鍵在「補助真正需要小孩的家庭」和「激發潛在不孕人口來看診」。

胡玉銘以鄰近日本為例，自2006年實施人工生殖補助後，人工生殖週期從2007年約4.4萬週期，至今每年已超過44萬週期，今年也取消年收入730萬日圓（約210萬台幣）以下的補助限制，成效已經顯現出來；新加坡則限40歲以下最多補助3次、每次最多7700新幣(約新台幣16萬元)，來鼓勵育齡族群早點生。

胡玉銘表示，台灣每年接受試管嬰兒療程有近4萬例的不孕人口，這些多是一般受薪階級，考慮經濟問題後，可能又蹉跎了幾年的黃金生育時間，呼籲政府可以學習日本、新加坡，放寬人工生殖補助條件，不要有中低收入的限制或排富條款，針對每人每次補助5萬元，可有效降低生育壓力，讓婦女把握40歲以前的生育黃金期。

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(中時 )