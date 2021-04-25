華為近日跨界賣車後，據新華網引述小康股份旗下電動車企賽力斯統計到22日晚間0時，賽力斯華為智選SF5車型的兩天訂單已突破3000輛、敲響開門紅。但反觀陷入「維權風暴」遭消費者抗議甚至大陸官方直接點名改善的特斯拉，卻因此短短5天內市值就蒸發2600多億元人民幣。

甚至25日網上再度傳出影片，在廈門松柏長青路勞動力大廈樓下，出現一輛特斯拉疑似失控，撞倒1輛載有小孩的兩輪電動車。

賽力斯SF5是華為進軍汽車行業後的首次亮相。觀察賽力斯之前的銷量一般，透過小康股份產銷月報顯示，今年1到3月的新能源車銷量分別為1275輛、529輛和2815輛。這意味近兩天購買賽力斯華為智選SF5車型的3000輛訂單，已經超過今年任一個月銷量。

在與賽力斯的合作中，華為並不僅僅定位通路商，而是參與汽車的設計與品質把控。雖然華為並非電動車市場上最先進入的參與者，也不是市場技術能力最強的企業，但業內人士指出，華為的品牌效應對電動車銷售起到很大幫助。

(旺報 )