駐日代表謝長廷聲稱台灣也排放核廢水入海，今晚再度貼出數據強調「證據在此」。取自謝長廷臉書

駐日代表謝長廷聲稱台灣也排放核廢水入海引發軒然大波，謝長廷今晚再度貼出數據強調「證據在此」，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有明記對海生物食用等影響，「答案很清楚是排放入海」。

謝長廷今晚貼出「核二廠109年第四季放射性物質排放報告」，其中有放射性廢水排放造成之民眾劑量等說明文字。

他也引用現任清華大學原科院院長李敏在黃暐瀚觀點節目的談話指出，李敏在4月15日接受電台訪問時，黃暐瀚在其臉書做了一個總結「李院長說，台灣的核能廠，確實也將「氚水」排入海中，但是都在（標準值）以下」。

他說，也許學界比較自由，李敏博士講的簡單明瞭。事實上昨晚原能會的聲明也是已經承認有排放含氚、銫、鈷在內的廢水入海.但有行政公職的單位，也許顧忌比較多，講的曲折抽象，這點可以體會。

謝長廷強調，台電每季提出的放射性物質的排放報告，都有計算「放射性廢水排放造成之民眾劑量，在附件中也明記「考量海生物食用、海濱遊樂、游泳、划船等關鍵輻射影響途徑」。

他說，如果不是排放入海，為什麼會考量海水流量和海生物食用、游泳等等，「答案很清楚是排放入海」。

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(中時 )