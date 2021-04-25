夜晚出門狂歡喝酒，不少妹子會將自己打扮的性感火辣，展現對身材的自信外，也比較容易吸引到異性的目光，一名長腿網友，在網路上分享自己去夜店玩的穿著，表示穿洋裝出門被媽媽罵不檢點，且媽媽一句話讓網友嚇傻，意外曝光長腿辣妹身分。

長腿妹露胸太火辣 媽擔憂問「彈出來怎辦」 意外曝真實身分(圖片截自Dcard)

網友在論壇「Dcard」分享去夜店玩的打扮，照片中穿著一件青綠色緊身小洋裝，雄偉的胸部呼之欲出，短裙也有開衩，露出一雙修長美腿，加上一頭長髮，怎麼看都是擁有魔鬼身材的正妹，結果原PO媽媽一看，直呼「小孩子穿這樣出門，真的很不檢點耶」、「哪天被撿屍你不就後悔」。

原PO聽到媽媽碎念，雖然很傻眼，不過仍安慰媽媽從沒在外面喝醉、以後不會穿這麼露，媽媽這時才心安回答「男孩子要懂得保護自己，就算身材好也不是隨便露出來」，原來身材火辣的正妹，其實是男生。原PO後續更補充一段，隔天媽媽還是擔憂，問他「褲子穿那麼短，都不怕彈出來嚇到人家嗎」？沒想到他回一句「我不會幫男生口交了啦」，這時媽媽才安靜離開房間。

除了「正妹」是男兒身讓網友超訝異，與媽媽向朋友的互動，也讓許多人羨慕，稱讚原PO媽媽相當開明，「聽到男孩子要懂得保護自己覺得好可愛，媽媽很擔心你屁屁的安危」、「這個身材怎麼是男的啦」、「身材誇張好」、「這麼可愛竟然是男生」、「身材比女生好」、「我看了什麼」。

(中時新聞網)