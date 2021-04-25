海巡署一三岸巡隊長濱安檢所今日接獲民眾通報，於台東縣長濱鄉八仙洞際發現1具不明生物屍體，海巡人員抵達現場後，立即穿妥防護裝備及拉設封鎖線管制人員進出，經台東縣動物防疫所辨識為初生犢牛屍體，並確認無「牛結節疹」相關症狀後，就地焚燒掩埋處置。

第一三岸巡隊指出，該隊今天上午10時50分，接獲民眾報案後，立即派遣第一機動巡邏站及長濱安檢所人員前往現場處置，依防疫流程穿戴防護裝備及拉設封鎖線實施現場管制，避免非相關人車進出，並通報台東縣動物防疫所及回傳現場照片協助辨識。

經台東縣動物防疫所研判，該屍體為難產死亡小牛屍體，另確認該屍體無牛結節疹相關症狀後，遂將屍體就地實施焚燒及掩埋。

第一三岸巡隊呼籲，面對「非洲豬瘟」疫情，我國已提升國安層級，應以「最高的標準、最好的準備」態度，呼籲國人提升自我防疫觀念、民眾如發現任何不法情事可隨時撥打海巡署「118」服務專線，將立即派員協助處，以維護我國農畜產業生產安全。

(中時 )