駐日代表謝長廷於4月22日在臉書指出，台灣核能廠的含氚廢水也是排入海洋，且引用核工博士李敏的說法指出，「日本如果做到國際標準，含氚水排入海洋是可以接受。」李敏院長今（25）日在臉書以66字回應謝長廷。

對於日本福島核電廠2年後排放含氚廢水一事，駐日代表謝長廷於4月22日在臉書指出，台灣核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，他願意承擔法律責任。

謝長廷並引用清華大學原科院院長、核工博士李敏的說法指出，「日本如果做到國際標準，含氚水排入海洋是可以接受」，「什麼叫氚含量國際標準，就是一公升水六萬貝克以下，現在日本說他們要採用ALPS工法，要做到一公升1500貝克，比標準低40倍，做得到沒有人會抗議，但兩年後才知道做不做得到，所以我們只能質疑，聲明不同意，並要求日本提供即時透明資訊，洋流動態路線，定期檢測，這種做法才是正確的，也為後代子孫及農漁民爭取空間。其實對我來講抗議是最簡單的事情，寫張抗議書交給交協就可以。」

謝長廷今日在臉書再度引用《POP撞新聞》節目中，黃暐瀚總結李敏的說法稱：「李院長說，台灣的核能廠，確實也將「氚水」排入海中，但是都在（標準值）以下」。

不過李敏院長今（25）日在臉書以66字回應謝長廷：「謝代表，您學過中文，您說說看，在引用我的話替您的話背書時，這『如果』二字要如何解釋，作為一個外交官，您是不是有責任對這『如果』二字有些作為，您又做了甚麼！」

(中時新聞網)