北市環保局日前接獲通報，指南溪有不明泥沙廢水流入，迅速派員前往現場稽查，發現排放源是位於指南路三段、由「太允營造有限公司」承攬之新建工程基地流出，廢泥水未經妥善處理，直接排入指南溪。對此，環保局表示，將已依水污染防治法告發，開罰太允營造5萬2500元，同時要求立即改善。

環保局表示，水利處河川巡防隊日前向該局反映指南路三段旁指南溪有不明泥沙廢水流入，稽查人員抵達後，沿溪邊追查發現排放源為太允營造有限公司承攬之工地，經查工地正進行涵管工程，並設置臨時管線將開口垂放朝向指南溪，於抽取工地大量廢泥砂水後直接排入溪中，造成溪水污染。

環保局指出，該業者未將施作涵管內的逕流水進行繞流，以致逕流水流入工區，施工單位將混入工區泥砂廢水未經處理直接排入指南溪，污染事証明確，已依違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，處5萬2500元。

環保局強調，現場要求業者立即處置停止排放，該局持續追蹤列管該工地改善狀況，並在19日複查時，業者已阻絕工區外逕流水，避免工區泥水進入指南溪。該局也強調，鄰近河川流域之各項新建工程務必要做好水污染防治措施，以避免造成河川污染。

(中時 )