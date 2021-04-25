5月報稅的時候快到了，今年綜合所得稅申報新增個人行動電話認證及手機報稅兩項新措施，不用讀卡機就可以報稅，讓民眾報稅更方便；今年報稅還有一定要知道的5大利多，包括基本生活所需費用調高、領取政府疫情補助免稅、受疫情影響業者調增費用率、領取振興三倍券免稅，以及捐贈振興三倍券可列舉扣除。

財政部賦稅署表示，行動電話認證是今年首度推出的報稅新措施，以往報稅都要使用健保卡+密碼或自然人憑證才能登入報稅系統，今年新增的行動電話認證，只要輸入以本人名義申請的手機門號、電信業者、國民身分證字號及健保卡卡號(正面左下角)4項資訊，即可完成認證並登入系統，可查詢所得及扣除額資料，進行網路報稅。

另外一項新措施是手機報稅，不用下載APP，只要用手機上網(建議使用Safari或Chrome瀏覽器)搜尋「報稅」，連線到財政部電子申報繳稅服務網，點選「手機版」報稅，但僅適用行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動身分識別（TAIWAN FidO）等驗證身分方式，適合所得資料單純的一般上班族，如要修改資料或是採列舉方式申報的，還是要使用電腦版報稅系統。

中區國稅局指出，今年報稅有5大利多：

一、 調高基本生活所需費用

配合主計總處公布的每人可支配所得中位數，調整109年度每人基本生活所需之費用金額為18.2萬元，較前一年度的17.5萬元，一口氣增加了7千元，為歷年來最大調幅。基本生活所需費用比較基礎項目為「免稅額、標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額」7項，民眾計算後的基本生活所需費用總額如果超過上述7項比較基礎合計總額，可自綜合所得總額中扣除，以保障民眾基本生活所需費用不被課稅。

二、 領取政府疫情之補助－免稅

為因應COVID-19疫情衝擊，及時協助納稅義務人減輕繳稅負擔，財政部透過津貼補助免稅、紓困緩稅等面向提供稅務協助。民眾如果因受肺炎疫情影響，從政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償(如防疫工作人員自政府領取之津貼補助、受肺炎疫情影響自政府領取之補貼補助、受隔離或檢疫及照顧者之防疫補償等)，都是免稅。

三、 受疫情影響業者，調增費用率

因「醫事人員」屬防疫最前線，考量其他「非醫事人員」之執行業務者及其他所得業者如受肺炎疫情影響致收入減少、費用增加，適度調增109年度執行業務者及其他所得業者之費用率，符合之對象，無需事先申請，報稅時符合條件即可適用。

（一）醫事人員（如西醫師、藥師等）：無須個別舉證其受疫情影響情形，醫事人員收入適用之費用率得按財政部頒定費用標準的112.5%計算；藥師之健保收入（含藥費收入）費用率，由94%提高至96%。

（二）非醫事人員之執行業務者（如律師、會計師等）、私人辦理補習班幼兒園與養護療養院業者：如109年度收入總額較前一年度減少達30%者，其收入適用之費用率得按財政部頒定費用標準的112.5%計算。

四、 領取振興三倍券－免稅

政府為刺激經濟、振興經濟，推出振興三倍券鼓勵消費，民眾以現金1千元換取票面價值3千元之振興三倍券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式累積消費滿3千元，領取2千元，即由民眾自付1千元，再由政府贈與2千元，該2千元屬政府贈與，免納所得稅。

五、 捐贈振興三倍券按票面金額計算可扣除金額

民眾將振興三倍券捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體，得依所得稅法規定，以捐贈振興三倍券之票面金額，於綜合所得總額的20%額度內申報捐贈列舉扣除；如捐贈給政府單位，則依捐贈的票面金額全數申報捐贈扣除額。

(中時新聞網)