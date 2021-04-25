前役慘輸39分的桃園領航猿，25日在桃園巨蛋迎來PLG季後挑戰賽G2，領航猿克服下半場一度落後19分頹勢，更靠施晉堯讀秒階段連得4球，最後以91比86不可思議逆轉擊退台新夢想家，也把季後挑戰賽戰績扳成1平，接下來G3將於28日改到夢想家彰化主場進行。

夢想家一開賽火力不如首役猛烈，但前11分全由楊敬敏拿下，賽前25分鐘才在場邊現身的戴維斯，也在首節還剩4分48秒替補上場，持續幫助領航猿緊咬比分不放，打完首節，夢想家僅以23比21領先，光是楊敬敏，一個人拿13分。

但在次節，場上形成雙方互有領先僵局，楊敬敏卻在上半場還剩1分42秒，因為激烈抗議尺度，被吹1次技術犯規，他卻馬上做了陳冠全進攻犯規回應，上半場打完，夢想家仍以48比45領先，起碼這次領航猿比起前役表現強勢多了。

來到下半場，夢想家一開始就打出14比5小高潮，打到領航猿措手不及，轉眼擴大領先到兩位數，領航猿只能趕緊換上戴維斯，卻沒辦法阻擋夢想家領先到15分之多，前3節結束，夢想家72比61領先，希克斯單節拿下11分、7籃板。

可是來到末節，林俊吉先投進三分球，接著拋進兩分，搭配李德威籃下單打，夢想家又是一波7比0，比分轉眼變成82比63，可是林俊吉相當「沒腦」的打手犯規，讓領航猿後衛張耕淯完成「四分打」，也激起領航猿重新把比分追近氣勢。

打到最後55秒，領航猿靠施晉堯的快攻上籃，把比數追成84比84平手，甚至又靠施晉堯最後36.6秒上籃取得超前，接著塔克搶投三分沒進，迫使夢想家只能犯規，關達祐最後15.4秒兩罰俱中，塔克雖得兩分，喬登也補上兩罰俱中，領航猿逆轉帶走勝利。

(中時 )