台南市長黃偉哲於25日至西港國中學生活動中心為「4月熱鬧慶藝香」活動開場，並聽取區政建設成果。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲於25日至西港國中學生活動中心為「4月熱鬧慶藝香」活動開場，並聽取區政建設成果，一方面期勉西港區公所積極傳承「西港香」刈香藝陣文化，也要求持續加強基礎建設，打造綠色宜居城鎮。

黃偉哲表示，西港這幾年來有很大的進步，其中劉厝大排就投入1億4000多萬元進行整治，還有道路、農路、公園等相關基礎建設也積極落實，未來市府將一步一步把西港的建設做好，讓西港蛻變成宜居的城鎮，更歡迎大家來旅遊吃美食。另外，西港香即將展開，感謝慶安宮及各宮廟努力維持民俗傳統並傳承給下一代，讓年輕學子都能認識傳統刈香及藝陣文化。

西港區長林耿漢在簡介區政建設成果時表示，市府近2年在基礎建設投入近1億4000萬元經費，道路及農路鋪設共逾17公里，區域排水、雨水下水道及道路側溝清淤疏浚近70公里。

在觀光建設方面，市府斥資約6000萬元施作總長逾2公里的「綠川廊道」，把生態綠帶融入城市，成為市民散步休憩的好去處，未來更期盼辦理第五期向東延伸工程，打造更舒適的休閒空間。

在道路橋梁建設方面，曾文溪左岸西港大橋下游水防道路加高改善工程，已獲得中央補助新台幣6500萬元(含用地徵收)經費，將於今年正式動工，可大幅改善道路品質，而安南區通往南科工業區也將有一條便捷的替代道路可通行，有助於紓解東西向道路交通巔峰時間塞車情形。

在民政方面，市府投入789萬元經費辦理後營老人文康活動中心耐震補強工程，加強建築物的耐震能力，讓使用活動中心的民眾及安置在二樓的西港區日間照顧中心的長者都能有更安全的活動空間。

在水利建設方面，動用1億4659萬元辦理劉厝排水水質淨化場新建工程，完工後每天可處理8000至1萬2000公噸污水，降低劉厝排水約70％汙染量。

在推動社區營造方面，市府挹注經費推動社區文創，如今檨林社區的藺草工坊藺草包、永樂社區的貴黍、港東社區的金獅、後營社區的米香及勵進會玩皮高手的皮雕等，這些社區型文創產業在市府努力推動下已成為西港的特色產業之一。

去年西港區公所輔導成立「西港街區繁榮商圈」，舉辦「攜西港文化祭」，黃偉哲並親自參與商圈活動，期盼商圈結合社區文創能夠蓬勃發展，為地方增加經濟效益。未來，黃偉哲將持續要求市府團隊努力行銷西港在地農特產，深耕西港品牌，再創地方生機。

(中時 )