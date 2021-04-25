中國海軍075型兩棲攻擊艦094型戰略核潛艇和055型驅逐艦三艘主戰艦艇交接入列

港媒引述軍事觀察人士 指出，23日入列服役的中共海軍首艘075型兩棲攻擊艦海南艦（舷號31）預計會部署在南海，未來也很可能部署在台灣周圍執行任務。

香港《南華早報》指出，海南艦的機庫可容納武直10、直8、直-9反潛、直18、直20等總數超過30架直升機；塢艙可容納35輛兩棲突擊車或10輛主戰坦克、步兵戰車20輛，氣墊登陸艇2-4艘，可運載兵力超1200人；直通式甲板有6個艦載直升機起降點，1個帶有「魚叉」輔助降落裝置的無人機起降點。

中共國家軍委主席4月23日對中共海軍三型主戰艦艇——長征18號艇、大連艦、海南艦在海南三亞軍港入列主持授旗儀式。（ 圖／微博）

報導引述新加坡南洋理工大學海洋安全研究員高瑞連的話說，解放軍將在南方戰區部署最先進的兩棲攻擊艦，（戰時）可以執行進攻功能——比如登陸南沙群島或台灣島，和平時期可以提供人道主義援助或進行救災工作。

陸媒《環球時報》引述香港軍事評論員宋忠平分析稱，海南艦部署在南海艦隊中，這並不意味著它只對南海事務負責，未來如果需要，在南沙島礁、東沙群島，甚至還將被用於台灣周圍的任務和其他跨戰區的指揮任務，但大概率主要會在南海活動。075和071形成的兩棲打擊群具備很強的奪島能力，加上陸基航空兵和航母戰鬥群的配合，使得解放軍在奪島過程中形成更強的聯合作戰能力。

據《央視》報導，4月23日海軍三型主戰艦艇——長征18號艇、大連艦、海南艦在海南三亞某軍港集中交接入列。南海艦隊在同一天接受水面、水下3艘大型主戰裝備也是首次。

《環球時報》引述專家的話說，「這3艘艦艇都是大國重器，同一天部署南海的意義不同凡響，此次入列凸顯了南海的重要性，也表明國家經略南海的決心和意志。尤其在當前複雜的國際背景下，這些新式裝備進一步加強了解放軍維護國家領土和領海主權的能力。」

(中時新聞網)