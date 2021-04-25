印尼失蹤潛艦斷成三截 軍方確認53名官兵全數殉職 19:242021/04/25 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼海軍宣布，「神鋤號」上的所有官兵確認殉職。圖為印尼海軍打撈到的「神鋤號」零件。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼軍方25日在記者會中宣布，已尋獲失蹤潛艦「神鋤號」（KRI Nanggala）的殘骸，該艦斷成三截，因此確認艦上53名官兵已全數殉職。 根據報導，印尼國軍（TNI）總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）在峇里島的記者會上表示，水下載具已尋獲「神鋤號」的殘骸，並透過相關設備獲取影像，確認到該艦的壓力殼、錨具、垂直尾舵等部位，且全艦「斷成三截」。由於「證據確鑿」，哈迪悲痛地宣布，艦上53名官兵已全數殉職。 找到部分殘骸 印尼海軍：失蹤潛艦確認沉沒 山林守護者余智賢 獲全國模範勞工 (中時新聞網) #尋獲 #失蹤 #潛艦 #印尼 #209型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情連環爆 單周5個案 專家籲快查隱形傳播鏈 04:102021/04/25 焦點要聞 專家批 機師國外被檢出 防疫慢半拍 04:102021/04/24 焦點要聞 耗盡氧氣、下沉過深 印尼失蹤潛艦的53人恐全罹難 12:272021/04/24 軍事 從家庭主婦到董事長 李艷菁獲社工人員特殊貢獻獎 17:532021/04/25 寶島 金門行動生活市集吸人潮 10家老店獲縣府授證 16:492021/04/25 寶島 兆豐銀、土銀信用評等 獲調升 04:102021/04/24 金融．稅務 警尋獲上山割草失蹤老婦 她一句話讓兒子驚：遇到魔神仔了 12:592021/04/24 社會 印尼失聯潛艦氧氣快耗盡 搜救與時間拔河 16:542021/04/23 國際 動力系統出大問題 美急令B-1B轟炸機全數停飛 18:512021/04/24 軍事 F-35計畫太慘 美大咖議員看B-21：前所未見 20:342021/04/24 軍事 印尼失蹤潛艦找到 53人恐全罹難 04:102021/04/25 國際大事 軍事熱門新聞 印尼失蹤潛艦斷成三截 軍方確認53名官兵全數殉職 - 海軍 F-35計畫太慘 美大咖議員看B-21：前所未見 - 軍事 F-35再傳壞消息 土耳其零件停供使成本上漲 - 軍事 靠幻想技術保住台灣 美空軍終於在兵推中慘勝大陸 - 軍事 動力系統出大問題 美急令B-1B轟炸機全數停飛 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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