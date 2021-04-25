印尼軍方25日在記者會中宣布，已尋獲失蹤潛艦「神鋤號」（KRI Nanggala）的殘骸，該艦斷成三截，因此確認艦上53名官兵已全數殉職。

根據報導，印尼國軍（TNI）總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）在峇里島的記者會上表示，水下載具已尋獲「神鋤號」的殘骸，並透過相關設備獲取影像，確認到該艦的壓力殼、錨具、垂直尾舵等部位，且全艦「斷成三截」。由於「證據確鑿」，哈迪悲痛地宣布，艦上53名官兵已全數殉職。

(中時新聞網)