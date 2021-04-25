蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」台北加演第4場今晚（25日）開唱，天后出場立刻感受萬名歌迷情緒亢奮，不同於前幾場演出，Jolin登7層樓高巨頭，一揭幕立刻喊話：「你以為我會放過你嗎？」隨後又說：「今晚拿起你的釜頭、撕下你的假面具，讓我聽一下消極掰的聲音，愛找我麻煩嗎？」狂撩歌迷，尖叫聲嗨翻小巨蛋。

Jolin這次台北加演場加入新橋段，率16位老外舞者首跳新歌〈Stars Align〉，唱片公司趁勢在抖音TikTok舉辦〈Stars Align〉「dadada甩手舞」挑戰賽，Jolin親自上陣拍攝示範影片；由於這套甩手舞中大量出現類似「洗手」的動作，Jolin靈機一動決定加拍一版防疫版的「dadada『洗手』舞」，呼籲歌迷養成隨時洗手的好習慣，堪稱「一舉兩得」的多功能舞蹈。

Jolin今晚繼續嗨翻小巨蛋。（凌時差提供）

Jolin今晚繼續嗨翻小巨蛋。（凌時差提供）

Jolin這次在演唱會上用甜嗓「兜售」周邊商品的Jolin，連2晚跟歌迷聊天，提到自己最愛的「漁夫帽」，果真掀起搶購風潮；其實此次演唱會多達10種周邊商品，包括T恤、老帽、漁夫帽、帽T、毛巾、雨傘等，開演前都跟演唱會門票一樣，早早就秒殺售罄。

Jolin連日開唱吸引大批名人朝聖，鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，昨帶大女兒妞妞與三女QQ進場欣賞，她與妞妞還到後台找Jolin合照，事後開心在IG限動寫下：「圓女兒的夢。」林志穎也帶著老婆、小孩，與好友霍建華、林心如、蘇見信（信）等人坐包廂欣賞。有趣的是，林宥嘉的老婆丁文琪看完Jolin演唱會後，發文折服天后勁歌熱舞2個半小時臉不紅氣不喘，丁文琪說：「生了小孩以後，我一直以為當媽是最累的。直到今天看了Ugly Beauty，我有點不確定是當Jolin累還是當媽累了。」

(中時 )