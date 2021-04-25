韓國男團Highlight成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲相繼退伍，歷經2年半的軍白期，即將在下月3日推出《The Blowing》回歸歌壇，全員合體登上人氣節目《認識的哥哥》為新專輯預熱，甫登場就帶來〈Shock〉、〈Fiction〉和〈不要愁眉苦臉〉經典歌曲串燒，綜藝魂藏不住的4人，也讓螢幕前的觀眾笑翻。

老么孫東雲除了點火、灑彩紙的小魔術不斷，還模仿女團TWICE成員SANA在《認識的哥哥》中猜對「起司飯捲」名場面，不過孫東雲的卻是「恐怖版」，無厘頭的舉動讓所有人傻眼，孫東雲見狀連忙90度鞠躬向SANA道歉，幫忙演出的梁耀燮也不禁笑說：「我好像也要跟著道歉了。」

聊到當兵甘苦談，最先於2018年入伍的尹斗俊透露，當時突然接到兵單的心情，身心都處於疲憊的狀況，連吃飯都提不起勁，但因韓劇《一起吃飯吧》系列在大眾心中擁有「吃播放送魅力男」形象，訓練所餐廳裡200人中，近百人虎視眈眈地關注他的吃相，沒想到卻看到他食不知味的樣子，造成螢幕上和私底下有落差的誤會。

幸好正式進入部隊後，漸漸適應的尹斗俊，恢復原本什麼都吃得很香的狀態，獲得大家「再難吃的食物只要跟斗俊一起吃，就會感到很美味」的稱讚，成功挽回吃播代言人的面子，最後還不忘告白至今難忘「軍隊漢堡」的美味，回味無窮的模樣相當可愛。

這次主打歌〈The Blowing〉由李起光親自作詞作曲，歌曲寓意一方面希望4人能像微風一樣吹向等待的粉絲，另一方面敘述心愛的女友在分手後能以春風之姿再次回到自己身邊，李起光解釋完擔心引發誤會，立刻表明歌詞不是自身經驗，全都是自己像想出來的內容，金希澈卻犀利地指出：「但你旁邊3個人都陷入沉默啊」，梁耀燮馬上回應「這時候要抱持沉默，劃清界線」，機靈的應對展現資深偶像的智慧。

為了在節目上表演新歌，尹斗俊和孫東雲和地主隊姜鎬童、閔庚勳「乒乓球」對決，素以足球偶像聞名的尹斗俊表示自己在外面很少自豪足球厲害，反而對乒乓球有信心，自信的發言引發眾人好奇，比賽過程中卻發現2人頻用一次發2個球、發球高拋的假動作、背後發球等心理戰等小伎倆轉移對手的注意力，讓姜鎬童懷疑自己視力有問題「我差點以為我身體不好啊」，遭主持人群起攻擊，笑稱是「詐欺乒乓」。

帶著粉絲的期盼回歸的Highlight，節目上聊起當年打歌的種種趣事，包含出道初期的〈Mystery〉石磨舞在4分鐘的歌曲中就轉了2分鐘的脖子引發熱議，以及〈下雨的日子〉打歌舞台令人慌張的暴雨效果等，讓現場笑聲不斷。《認識的哥哥》每週日在愛奇藝國際站上線。

(中時 )