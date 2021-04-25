吳鈺萱、方琦、周宇柔相約爬象山。（民視提供）

吳鈺萱、方琦、周宇柔相約爬象山。（民視提供）

方琦爬象山。（民視提供）

吳鈺萱、方琦、周宇柔爬完象山吃愛玉。（民視提供）

民視鳳凰甜心寶貝方琦、周宇柔、吳鈺萱日前相約爬象山，筋骨超軟Q的方琦還在象山秀起劈腿絕技，畫面逗趣。她笑說，因為自己很「動作窮」，每次不知道要擺什麼姿勢就會劈腿，想說可以稍微唬人一下，「我無聊在家都會拉筋，有一次偶然看到電視上人家整個180度劈開覺得很厲害很美，所以就自己每天劈，一天劈一點，就練成了」。

方琦表示，三人在前年民視尾牙一起表演，一拍即合變成好朋友，變成下午茶或看電影的好朋友，這還是第一次約成運動局。方琦說，會想約運動是因為她在IG上說有誰要爬山？沒想到周宇柔跟吳鈺萱就秒回「＋1」，只是經過討論之後，周宇柔並沒有爬山經驗，為此方琦特別針對第一次運動的她，設定比較輕鬆好爬的象山。

方琦說，看兩位好朋友很迅速的喊＋1，真的很開心，尤其為了周宇柔第一次登山，她還特別考察幾座台北的山，發現象山是好入門又可以累積成就感，她也當起嚮導教她們要穿什麼、帶什麼。

爬山當天確遇到生理期第一天的周宇柔表示，一開始有卻步，但看到兩位閨蜜很熱血，還是硬著頭皮出發。她發現登山有伴，累了就停下來欣賞風景聊一下天，一下子就攻頂了，真的是像方琦所說的一樣，「好有成就感！」，而象山也果真是入門好山之一，且有了這一次體驗，就會躍躍欲試，忍不住期待下一次的登山行程。而三人爬完山地回程遇到愛玉店，就開心吃起來，吳鈺萱也超期待地馬上預約下一次的姊妹登山行程。

(中時 )