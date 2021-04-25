台中市南屯區萬和宮老二媽西屯省親遶境，25日回鑾萬和宮，結束兩天一夜西屯省親遶境之旅。萬和宮董事長蕭清杰說，市府登錄民俗文化資產的「老二媽西屯省親遶境」，參加人數一次比一次可觀，年輕族群大幅成長，期待有更多年輕人為媽祖文化增添新活力。

萬和宮「老二媽」24、25日展開傳承217年的西屯省親遶境，沿途神轎及隨香人潮及陣頭猶如長龍，嚴謹防疫下，在神轎停駐地點，信徒長達數百公尺人龍的「倰轎腳」、「鑽轎底」蔚為盛況。

蕭清杰表示，籌辦盛會的丹慶季媽祖會及數千信眾以及西屯區各里準備的陣頭，在老二媽出生地祖厝烈美堂集合後，扛著老二媽專用神轎抵達萬和宮，迎接老二媽回祖厝。

萬和宮將起駕大典及遶境過程，透過臉書直播，讓信眾即時分享，有些年輕族群說，是看到臉書匆忙趕到，加入遶境行列。

台灣膠彩畫協會理事長簡錦清表示，前幾天興起想要跟媽祖遶境的念頭，看到大家虔誠的神情，自己也很感動，住萬和宮附近的吳麗嬌放下生意，第二次陪老二媽到西屯，她說，實際參與感受很有意義。

西屯區公所主祕嚴錦堂小時候曾跟祖母參加老二媽遶境活動，兒子出生時，適逢老二媽西屯省親，他不僅參加，且下決心至少連續10次，他隨香的令旗桿，都註記每次參加的時間。

為期兩天、行程合計25公里老二媽遶境祈福活動，今晚由台中市副市府黃國榮迎接媽祖回鑾安座，26日文化局「2021台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華」媽祖同行，將在萬和宮廣場舉行。

(中時 )