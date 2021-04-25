國民黨新北市議員葉元之今（25日）表示，陳時中的聲量其實和國內的疫情好壞很有關，「疫情越壞，陳時中聲量越高」（摘自臉書）

針對最新的網路民調，衛福部長陳時中網路聲量高於新北市長侯友宜，國民黨新北市議員葉元之今（25日）表示，陳時中的聲量其實和國內的疫情好壞很有關，「疫情越壞，陳時中聲量越高」，所以大家要認真思考，陳時中聲量高，對台灣真的好嗎？說不定，陳時中比較想做的，是蘇貞昌下台後的行政院長。

根據「QuickseeK快析輿情資料庫」民調，侯友宜在全國主要政治人物聲望，以滿意度74％奪冠，陳時中66％緊追在後，但今年1月來的網路聲量，陳時中反比侯友宜高出70％，外界解讀陳時中是侯友宜連任的勁敵。

葉元之今（25日）在臉書中表示，根據這份資料，陳時中的聲量在1月份達到高峰，當時正好就是部桃危機發生之時，隨後2至4月疫情趨穩，陳時中聲量瞬間減半，和侯友宜的聲量拉近。

陳時中是衛福部長，當疫情嚴重時，他就必須每天出來開記者會，一天要回應媒體好幾次問題，網路聲量當然高；沒有疫情時，他則沒必要出來面對媒體，聲量自然降下來。最近台灣又爆發本土案例，相信陳時中的網路聲量又會爆增。

葉元之說，陳時中的網路聲量，是建立在「大家對疫情的恐慌上」。陳時中的聲量越低，才代表風平浪靜，對台灣反而越好。

反觀侯友宜，身為一直轄市長，因為他專心市政的特性，聲量大多來自於新北市政的議題，關心者侷限在新北市民，所以侯的聲量不如陳時中，是很正常的事。而且，同一份資料顯示，侯友宜的滿意度74％，聲望是全國政治人物中最高的，代表市政成績獲得極正面的評價。

葉元之解讀，要說陳時中的聲量大勝侯友宜，就認為他會擊敗侯友宜，這推論有點太粗略了。陳時中自己可能也清楚，所以被媒體問到這問題時，明確表達沒有意願參加選舉。說不定，陳時中比較想做的，是蘇貞昌下台後的行政院長。

(中時 )