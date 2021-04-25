空軍志航基地飛官羅尚樺上月駕駛F-5E戰機不幸殉職，10日舉行公祭儀式時，國防部將其中尉軍階晉為少校，由於他是花蓮的孩子，在國立花蓮高中畢業，母校今也替他舉辦一場追思會，其中，他的高中導師林明璋哽咽地說，「尚樺是學弟們的勇敢逐夢的好榜樣」。

花蓮高中今天上午舉辦羅尚樺追思會，除了他的家人、妻子外，曾教過他的老師、同學、軍中同袍及花蓮縣長徐榛蔚都前往參加。

徐榛蔚致詞提到，軍人戰死沙場是榮耀，不過有些事情卻來得太快、走得太急，2017年到2021年，空軍已發生6起事故造成10多人喪命，其中包括參謀總長，不論官階高低，他們都是家人心頭上的一塊肉，是寶貴的生命，除了撫恤金、國賠之外，希望中央能重視，不要每次都只會事後檢討。

林明璋是羅尚樺高二後的導師，一直指導他到高三畢業，他說，當時正在替學生做職涯探索時，曾問尚樺將來要讀什麼校系，沒想到他竟然不多加思考、猶豫，直接篤定的說「我要當飛官」。

林明璋說，羅尚樺曾告訴他，為了要當飛官，特別保護視力，當他實現夢想後，感到十分欣慰及驕傲，甚至常常在課堂向他的學弟們說「你們有優秀的空軍學長」，並以他的例子來詢問學生是否有當飛官的意願等。

追思會上，羅尚樺的父親僅管很難過，他卻收起眼淚，當來賓上台提及與羅尚樺的相處點滴時，只要情緒一時激動，他也即刻上前舉牌，安慰來賓不要哭，如此堅強的心也令現場不少人感到心疼。

(中時 )